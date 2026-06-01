SÃO JOÃO 2026

Zé Vaqueiro e mais três atrações são confirmadas no São João de Cruz; veja a programação

Festa acontece de 19 a 24 de junho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:43

São João de Cruz anuncia Zé Vaqueiro, Virgílio, Filho do Piseiro e Mikael Santos como novas atrações da festa Crédito: Divulgação

Se você já estava planejando arrumar as malas para curtir o São João de Cruz, o seu roteiro junino acaba de ganhar motivos de sobra para ficar ainda melhor. A Prefeitura Municipal anunciou o reforço de quatro novas atrações para o evento, que acontece entre os dias 19 e 24 de junho.

Com o tema "Viva tudo isso", a edição de 2026 vai misturar a tradição dos shows e das comidas típicas com a energia da Copa do Mundo, unindo o forró à torcida pela Seleção.

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 1 de 7

Confira o calendário de apresentações:

19 de junho (Abertura Oficial - Circuito Murilo Sena):

O veterano Virgílio traz o autêntico forró tradicional para abrir os caminhos da festa. A data também está sendo muito aguardada pelo público porque contará com a transmissão ao vivo do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, logo antes do show do já confirmado Thiago Aquino.



21 de junho (Circuito Murilo Sena):

É a vez de Zé Vaqueiro comandar o público com o seu aclamado projeto 'Muído do Original', prometendo puxar uma multidão com seus maiores sucessos.

22 de junho (Circuito Luiz Gonzaga):

O palco principal do São João recebe o balanço do Filho do Piseiro.

23 de junho (Circuito Luiz Gonzaga):

O cantor Mikael Santos assume a responsabilidade de abrir a noite da véspera de São João, aquecendo para o feriado.