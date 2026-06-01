Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Vaqueiro e mais três atrações são confirmadas no São João de Cruz; veja a programação

Festa acontece de 19 a 24 de junho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:43

São João de Cruz anuncia Zé Vaqueiro, Virgílio, Filho do Piseiro e Mikael Santos como novas atrações da festa Crédito: Divulgação 

Se você já estava planejando arrumar as malas para curtir o São João de Cruz, o seu roteiro junino acaba de ganhar motivos de sobra para ficar ainda melhor. A Prefeitura Municipal anunciou o reforço de quatro novas atrações para o evento, que acontece entre os dias 19 e 24 de junho. 

Com o tema "Viva tudo isso", a edição de 2026 vai misturar a tradição dos shows e das comidas típicas com a energia da Copa do Mundo, unindo o forró à torcida pela Seleção.

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026

Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação
1 de 7
Cruz das Almas divulga programação do São João 2026 por Divulgação

Confira o calendário de apresentações:

  • 19 de junho (Abertura Oficial - Circuito Murilo Sena):

O veterano Virgílio traz o autêntico forró tradicional para abrir os caminhos da festa. A data também está sendo muito aguardada pelo público porque contará com a transmissão ao vivo do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, logo antes do show do já confirmado Thiago Aquino.

  • 21 de junho (Circuito Murilo Sena):

É a vez de Zé Vaqueiro comandar o público com o seu aclamado projeto 'Muído do Original', prometendo puxar uma multidão com seus maiores sucessos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De R$ 100 a R$ 1.899: veja quanto custam excursões e bate-volta para curtir o São João

Cidade da Bahia cancela a festa de São João deste ano

Vai pegar a estrada no São João? Veja como estão a BR-324, BR-116 e outras rodovias da Bahia

João Gomes, Nattan, Léo Santana e mais: confira as atrações do São João de Jequié

12 dias de festa, túnel de bandeirolas e 40 circuitos de iluminação: confira os detalhes do São João em Salvador

  • 22 de junho (Circuito Luiz Gonzaga):

O palco principal do São João recebe o balanço do Filho do Piseiro.

  • 23 de junho (Circuito Luiz Gonzaga):

O cantor Mikael Santos assume a responsabilidade de abrir a noite da véspera de São João, aquecendo para o feriado.

O evento é totalmente realizado pela Prefeitura de Cruz e conta com o suporte financeiro de grandes marcas patrocinadoras, como Amstel, Coca-Cola, O Boticário, Cachaça 51, Real Calçados e Moleca.

Leia mais

Imagem - Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

Imagem - 'A Nobreza do Amor': Jendal é acusado de assassinato e ordena prisão de aliado; veja o resumo (1 a 6 de junho)

'A Nobreza do Amor': Jendal é acusado de assassinato e ordena prisão de aliado; veja o resumo (1 a 6 de junho)

Imagem - 'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

Tags:

são João são João na Bahia Cruz das Almas são João 2026

Mais recentes

Imagem - Cachê de Virginia na Globo para a Copa do Mundo é revelado e valor impressiona; confira

Cachê de Virginia na Globo para a Copa do Mundo é revelado e valor impressiona; confira
Imagem - Junho começa com uma mudança de energia poderosa para 3 signos

Junho começa com uma mudança de energia poderosa para 3 signos
Imagem - O dia em que a esposa de Bob Marley sobreviveu a um tiro na cabeça graças aos dreadlocks

O dia em que a esposa de Bob Marley sobreviveu a um tiro na cabeça graças aos dreadlocks