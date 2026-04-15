NOVELA DAS 6

Jendal perde o controle e Alika jura vingança em 'A Nobreza do Amor' nesta quarta (15)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:00

Jendal (Lázaro Ramos) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta (15), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Jendal ficou desesperado com a notícia da morte de Paxá, mas logo tratou de colocar as garras de fora novamente, ordenando que a tripulação do Paxá continue trabalhando sob suas ordens. Burak, sempre estratégico, faz uma homenagem de fachada para manter as aparências.

Enquanto isso, em Barro Preto, Niara e Maria Helena estão mostrando que têm fibra. Elas entregaram o abaixo-assinado para o Bartô pedindo a reconstrução da escola que foi destruída, mas Onildo está começando a desconfiar da verdadeira identidade da Vera/Niara.

A Nobreza do Amor 1 de 27

O ponto alto do capítulo é a revolta da Alika. Ela leu uma matéria de jornal que tratava o Jendal como um herói e a fúria subiu à cabeça. A moça não aguentou e prometeu para si mesma que vai limpar a memória de Cayman e não vai descansar enquanto não derrubar o vilão. Para completar as suspeitas, Virgínia achou muito estranho Adalgisa ter reconhecido o Mirinho.

