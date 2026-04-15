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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:00
No capítulo desta quarta (15), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Jendal ficou desesperado com a notícia da morte de Paxá, mas logo tratou de colocar as garras de fora novamente, ordenando que a tripulação do Paxá continue trabalhando sob suas ordens. Burak, sempre estratégico, faz uma homenagem de fachada para manter as aparências.
Enquanto isso, em Barro Preto, Niara e Maria Helena estão mostrando que têm fibra. Elas entregaram o abaixo-assinado para o Bartô pedindo a reconstrução da escola que foi destruída, mas Onildo está começando a desconfiar da verdadeira identidade da Vera/Niara.
A Nobreza do Amor
O ponto alto do capítulo é a revolta da Alika. Ela leu uma matéria de jornal que tratava o Jendal como um herói e a fúria subiu à cabeça. A moça não aguentou e prometeu para si mesma que vai limpar a memória de Cayman e não vai descansar enquanto não derrubar o vilão. Para completar as suspeitas, Virgínia achou muito estranho Adalgisa ter reconhecido o Mirinho.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.