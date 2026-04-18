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Antes de morrer, Oscar Schmidt confessou motivo de parar tratamento rigoroso: 'Tenho a família que sonhei'

Em relato profundo, ídolo explicou que sua felicidade plena estava longe das quadras

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 20:04

Oscar Schmidt
Oscar Schmidt Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O maior pontuador da história do basquete, Oscar Schmidt, de 68 anos, enfrentava uma batalha contra um tumor no cérebro desde 2011, mas, antes de nos deixar nesta sexta-feira (17), ele fez questão de deixar claro que sua maior cesta não foi em quadra, mas dentro de casa.

Em um desabafo profundo e sincero ao jornal Estadão, Oscar refletiu sobre o momento em que decidiu parar com as sessões intensas de quimioterapia. Mais do que uma decisão médica, foi uma escolha de vida. Ele queria parar de ser o "melhor do mundo" em tudo para focar no que realmente preenchia seu coração, ser um bom pai, um bom marido e um bom irmão.

Relembre momentos da carreira de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt com a delegação brasileira nas Olimpíadas por Reprodução
Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução
Oscar Schmidt jogou em Caserta, na Itália por Reprodução
Oscar Schmidt sendo entrevistado pelo irmão, Tadeu por Reprodução
Oscar Schmidt durante participação no Domingão do Faustão por Reprodução
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Oscar Schmidt na Seleção Brasileira de Basquete por Reprodução

Oscar relatou que, após receber o aval de seu médico,  que já não via motivos para manter um tratamento tão agressivo, ele sentiu um alívio imediato. "Eu estou feliz com a minha vida, muito feliz, porque eu tenho a família que eu sonhei", declarou.

Para o irmão de Tadeu Schmidt, o tempo que lhe restava era precioso demais para ser gasto apenas em hospitais. Ele queria viajar, se divertir e, acima de tudo, "curtir a vida" sem a obrigação de ser o palestrante ou o jogador infalível que todos esperavam.

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Na entrevista, Oscar chegou a brincar com os boatos sobre sua saúde, pedindo que não fizessem matérias para "colocá-lo no corpo" (termo jornalístico para obituários ou matérias de morte), pois ele estava mais vivo do que nunca em espírito. Ele afirmou que não tinha medo da morte, mas sim uma vontade renovada de viver para ser alguém melhor para os seus.

"Eu estou me concentrando nisso e acho que estou conseguindo", disse ele sobre o papel de pai.

Oscar Schmidt partiu deixando um recorde imbatível de 49.737 pontos.

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Tags:

Saúde Oscar Schmidt

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