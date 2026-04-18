Tadeu Schmidt abandonou sonho no esporte para evitar comparações com Oscar

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de abril de 2026 às 12:59
Quem vê o apresentador Tadeu Schmidt em um dos programas de maior audiência da Globo, o BBB 26, pode nem imaginar, mas por pouco ele não seguiu outro caminho. A carreira do global foi diretamente influenciada pelo irmão mais velho, Oscar Schmidt, ídolo do basquete que morreu nesta sexta (17), aos 68 anos.
Antes de se tornar jornalista, Tadeu chegou a sonhar com uma carreira como atleta. Na juventude, praticou esportes como vôlei e cogitou seguir no meio esportivo, inspirado pelo sucesso do irmão, considerado um dos maiores nomes do basquete mundial.
Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos
Com o tempo, no entanto, ele decidiu mudar de rumo. Segundo já contou em entrevistas, o peso de ter um irmão ídolo nacional influenciou na escolha de trilhar uma carreira própria, longe das comparações inevitáveis dentro das quadras. "Só o Oscar era o Oscar. Não tinha como eu ser como ele".
A decisão veio após uma decepção no esporte ainda jovem, quando acabou sendo cortado da seleção infantojuvenil de vôlei. A partir daí, passou a se dedicar a outros caminhos profissionais e encontrou no jornalismo sua realização.
Mesmo seguindo áreas diferentes, a admiração entre os irmãos sempre foi pública. Oscar chegou a demonstrar orgulho pela trajetória de Tadeu na televisão, enquanto o apresentador destacou ao longo dos anos a importância do irmão como referência pessoal e profissional.
A relação entre os dois também foi marcada pelo incentivo mútuo. Em momentos compartilhados, como participações em programas de TV, os irmãos relembraram sonhos e conquistas, reforçando o vínculo construído ao longo da vida.
Com a morte de Oscar Schmidt, aos 68 anos, a história dos dois ganha ainda mais relevância, mostrando como o legado do ex-jogador ultrapassou o esporte e influenciou diferentes trajetórias dentro da própria família.