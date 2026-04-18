CURIOSIDADE

Tadeu Schmidt abandonou sonho no esporte para evitar comparações com Oscar

Apresentador da Globo revelou que tentou carreira como atleta, mas decidiu seguir no jornalismo inspirado pela trajetória do irmão

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 12:59

null Crédito: Reprodução

Quem vê o apresentador Tadeu Schmidt em um dos programas de maior audiência da Globo, o BBB 26, pode nem imaginar, mas por pouco ele não seguiu outro caminho. A carreira do global foi diretamente influenciada pelo irmão mais velho, Oscar Schmidt, ídolo do basquete que morreu nesta sexta (17), aos 68 anos.

Antes de se tornar jornalista, Tadeu chegou a sonhar com uma carreira como atleta. Na juventude, praticou esportes como vôlei e cogitou seguir no meio esportivo, inspirado pelo sucesso do irmão, considerado um dos maiores nomes do basquete mundial.

Tadeu e Oscar Schmidt são irmãos 1 de 6

Com o tempo, no entanto, ele decidiu mudar de rumo. Segundo já contou em entrevistas, o peso de ter um irmão ídolo nacional influenciou na escolha de trilhar uma carreira própria, longe das comparações inevitáveis dentro das quadras. "Só o Oscar era o Oscar. Não tinha como eu ser como ele".

A decisão veio após uma decepção no esporte ainda jovem, quando acabou sendo cortado da seleção infantojuvenil de vôlei. A partir daí, passou a se dedicar a outros caminhos profissionais e encontrou no jornalismo sua realização.

Mesmo seguindo áreas diferentes, a admiração entre os irmãos sempre foi pública. Oscar chegou a demonstrar orgulho pela trajetória de Tadeu na televisão, enquanto o apresentador destacou ao longo dos anos a importância do irmão como referência pessoal e profissional.

A relação entre os dois também foi marcada pelo incentivo mútuo. Em momentos compartilhados, como participações em programas de TV, os irmãos relembraram sonhos e conquistas, reforçando o vínculo construído ao longo da vida.