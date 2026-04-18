ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (19 de abril): evite conflitos e preserve sua paz

O domingo (19) traz um recado importante sobre convivência, paciência e controle emocional

Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 23:22

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (19) começa com uma energia mais sensível nas relações. O Anjo da Guarda indica que pequenas situações podem gerar desconfortos ou discussões, principalmente por falhas de comunicação.

A orientação é evitar confrontos desnecessários e priorizar o equilíbrio. Para três signos, o momento pede cuidado redobrado.

Touro

Taurinos podem se irritar com facilidade em situações simples. O Anjo da Guarda alerta para reações mais duras do que o necessário.

O ideal será manter a calma e evitar discussões.

Características do signo de Touro 1 de 7

Câncer

Cancerianos podem interpretar falas de forma mais emocional, o que pode gerar conflitos. O risco é levar tudo para o lado pessoal.

O momento pede mais diálogo e menos suposição.

Características de Câncer 1 de 7

Aquário

Aquarianos podem se fechar ou reagir de forma distante, o que pode causar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com atitudes.

O recado é se expressar com mais clareza.

Características do signo de Aquário 1 de 9

Mensagem do dia