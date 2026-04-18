Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos neste domingo (19 de abril): evite conflitos e preserve sua paz

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de abril de 2026 às 23:22
O domingo (19) começa com uma energia mais sensível nas relações. O Anjo da Guarda indica que pequenas situações podem gerar desconfortos ou discussões, principalmente por falhas de comunicação.
A orientação é evitar confrontos desnecessários e priorizar o equilíbrio. Para três signos, o momento pede cuidado redobrado.
Touro
Taurinos podem se irritar com facilidade em situações simples. O Anjo da Guarda alerta para reações mais duras do que o necessário.
O ideal será manter a calma e evitar discussões.
Características do signo de Touro
Câncer
Cancerianos podem interpretar falas de forma mais emocional, o que pode gerar conflitos. O risco é levar tudo para o lado pessoal.
O momento pede mais diálogo e menos suposição.
Características de Câncer
Aquário
Aquarianos podem se fechar ou reagir de forma distante, o que pode causar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com atitudes.
O recado é se expressar com mais clareza.
Características do signo de Aquário
Mensagem do dia
Nem toda situação precisa virar um conflito. Preservar sua paz é sempre a melhor escolha.