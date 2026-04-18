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Cardio ou musculação: qual é melhor para reduzir o colesterol?

Entenda o que dizem a OMS e a Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre os melhores exercícios para a saúde do coração

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14:00

O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock)
O cardio após a musculação é recomendado para quem deseja ganhar massa muscular (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) Crédito: Imagem: Friends Stock | Shutterstock

Quando o assunto é reduzir o colesterol, muita gente fica na dúvida entre investir no cardio, como corrida e caminhada, ou na musculação. A resposta mais direta, com base em evidências médicas, é simples: os dois funcionam, mas juntos funcionam melhor.

Tanto exercícios aeróbicos quanto treino de força atuam no controle do colesterol, mas de formas diferentes no organismo.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
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Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock

Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida e bicicleta, têm impacto direto no sistema cardiovascular. Eles aumentam o gasto calórico, ajudam a reduzir o colesterol total e os triglicerídeos e estimulam o aumento do HDL, conhecido como “colesterol bom”, que contribui para a remoção de gordura das artérias. Esse tipo de atividade também melhora a circulação e reduz o risco de doenças cardíacas.

Já a musculação atua principalmente no metabolismo. Ao aumentar a massa muscular, o corpo passa a gastar mais energia mesmo em repouso, o que contribui para o controle das gorduras no sangue. O treino de força também auxilia na redução do LDL, o chamado “colesterol ruim”, além de melhorar fatores como resistência à insulina e inflamação.

De acordo com diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a musculação é uma aliada importante na prevenção de doenças cardiovasculares, especialmente em pessoas com alterações nos níveis de colesterol.

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No entanto, a combinação dos dois tipos de exercício é apontada como a estratégia mais eficaz. Enquanto o cardio atua diretamente no sistema cardiovascular e na queima de gordura, a musculação ajuda a manter os resultados no longo prazo.

A Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, incluindo tanto exercícios aeróbicos quanto treinos de força, como forma de melhorar a saúde geral e reduzir riscos cardiovasculares.

Na prática, não existe um único “melhor” exercício para baixar o colesterol. O mais eficiente é unir as duas estratégias em uma rotina regular. Essa combinação melhora os níveis de colesterol, ajuda no controle do peso e contribui para a saúde do coração de forma mais completa.

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