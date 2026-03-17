ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (17 de março): ajustes importantes no trabalho podem abrir caminho para novas oportunidades

Este é um dia que pede mais estratégia, organização e calma nas decisões, especialmente no trabalho e nas finanças

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia de hoje, 17 de março, favorece revisões, ajustes e decisões mais conscientes. Nem tudo flui de imediato, mas quem tiver paciência e atenção aos detalhes pode transformar pequenos desafios em avanços importantes ao longo do dia. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: A capacidade de se adaptar será essencial para lidar com múltiplas responsabilidades. Assuntos financeiros pedem atenção para evitar pressão futura.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

Touro: Decisões mais cautelosas ajudam a construir segurança no longo prazo. No trabalho, conexões podem evoluir aos poucos, sem pressa.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 7

Gêmeos: O dia pode trazer pressão e necessidade de reorganizar prioridades. Ajustes no trabalho serão fundamentais para evitar confusões.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 11

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: Ter clareza sobre seus objetivos ajuda a manter o equilíbrio. No trabalho, constância e paciência fazem toda a diferença.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 22

Leão: Reconhecimento pode aumentar sua motivação hoje. Parcerias profissionais tendem a avançar, trazendo boas perspectivas.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Virgem: Rever prioridades ajuda a retomar o controle das tarefas. Organização financeira também contribui para mais tranquilidade.

Cor da sorte: Vermelho claro

Número da sorte: 1

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: Questões pendentes começam a se esclarecer, mas será preciso paciência. Comunicação no trabalho pede mais atenção.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 18

Escorpião: Foco e consistência ajudam você a avançar com mais segurança. Decisões financeiras devem ser tomadas com cautela.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Sagitário: O dia favorece aprendizados e novas experiências, mas com equilíbrio. No trabalho, estratégias mais direcionadas trazem resultados.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Responsabilidade e disciplina ajudam a fortalecer suas escolhas. O momento favorece estabilidade financeira.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Aquário: Planejamento e organização são essenciais hoje. Situações em família podem exigir mais calma e diplomacia.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 7

Peixes: Há uma sensação maior de segurança nas finanças. No trabalho, o ambiente tende a colaborar com seus planos.

Cor da sorte: Marrom