OPORTUNIDADE

Prefeitura tem concurso público aberto com 350 vagas e salários de R$ 7,5 mil até segunda-feira (1º)

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:30

Vagas são para a Prefeitura de Formoso do Araguaia Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Formoso do Araguaia, no estado do Tocantins, tem concurso público aberto com 350 vagas e salários iniciais de até R$ 7,5 mil até esta segunda-feira (1º). As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior de escolaridade.

Entre as vagas, 147 para Saúde, 81 são para Educação, 71 para administração e 53 são para fiscalização, O maior destaque do certame é a vaga para Médico Clínico Geral, com remuneração de R$ 7.590,11 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Clique na galeria abaixo para ver todas as vagas:

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Social Univida, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por avaliação de títulos.