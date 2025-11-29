Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 11:30
A Prefeitura de Formoso do Araguaia, no estado do Tocantins, tem concurso público aberto com 350 vagas e salários iniciais de até R$ 7,5 mil até esta segunda-feira (1º). As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior de escolaridade.
Entre as vagas, 147 para Saúde, 81 são para Educação, 71 para administração e 53 são para fiscalização, O maior destaque do certame é a vaga para Médico Clínico Geral, com remuneração de R$ 7.590,11 e jornada de trabalho de 30 horas semanais. Clique na galeria abaixo para ver todas as vagas:
Prefeitura de Formoso do Araguaia
Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto Social Univida, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, candidatos de nível superior poderão passar por avaliação de títulos.
As taxas de inscrição variam entre R$ 95 para nível médio e R$ 130 para nível superior.