Inscrições para concurso público com 267 vagas e salários de até R$ 7,7 mil terminam neste domingo (30)

Oportunidades são para candidatos do ensino médio e fundamental

Millena Marques

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 06:01

Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Cotia, em São Paulo, terminam neste domingo (30). Com 267 vagas para cargos efetivos na rede municipal de ensino, o concurso será executado pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais e oferece oportunidades para candidatos de níveis médio e superior, com reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. Os salários variam entre R$ 2,5 mil e R$ 7,7 mil.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas variam de R$ 59 a R$ 75, conforme o cargo escolhido.

De acordo com o edital, os candidatos devem atender aos requisitos básicos para investidura no serviço público, como idade mínima de 18 anos, quitação com as obrigações eleitorais e comprovação da escolaridade exigida.

As provas objetivas estão previstas para os dias 14 e 21 de dezembro de 2025, com locais e horários que serão divulgados posteriormente. O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.