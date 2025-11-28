EMPREGOS E SOLUÇÕES

Construtora Tenda anuncia mutirão de vagas em Salvador

Oportunidades são para montador e ajudante de forma de Alumínio. Processo seletivo será presencial, na próxima segunda-feira (01), para atuação em Salvador e Região Metropolitana

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 21:37

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, promoverá na próxima segunda-feira (01), às 09 horas, um mutirão de vagas em Salvador (BA), com cerca de 20 oportunidades para a área de montador, na Rua Antônio da Silva Coelho, S/N, Bairro Jardim Armação.

As oportunidades são destinadas a montadores e ajudantes de forma de alumínio, com atuação na cidade de Salvador e Região Metropolitana. O pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-refeição, folga no aniversário, auxílio creche até os 2 anos do bebê para mães e licença paternidade estendida. Além disso, os contratados terão também acesso ao Clube de Parcerias da empresa, descontos para ingresso em cinema e em Farmácias e convênio com academias com o WellHub (antigo Gympass).

Agenda

Evento: Mutirão de vagas em Salvador (BA)

Local: Rua Antônio da Silva Coelho, S/N – Bairro Jardim Armação – Salvador/BA – CEP 41750-040

Vagas: 20 oportunidades para área de montador

Sobre a Tenda

A Tenda (B3: TEND3) é uma das principais construtoras do Brasil e está listada no Novo Mercado, o mais alto nível de governança corporativa da B3. Atua em dez regiões metropolitanas do Brasil, com empreendimentos voltados para as faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa Minha Vida e maior foco nas faixas 1 e 2. Ao longo de sua bem-sucedida trajetória, a companhia já propiciou a mais de 190 mil famílias a conquista da casa própria.