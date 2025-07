TERCEIRA IDADE

Veja suplementos baratos podem melhorar a memória de idosos em apenas 3 meses

A ciência aponta para o intestino como um 'segundo cérebro', com impacto direto na memória e aprendizagem

Cientistas descobriram que suplementos diários de prebióticos podem melhorar significativamente a memória em pessoas com mais de 60 anos. Uma pesquisa inédita com gêmeos desvenda a conexão entre saúde intestinal e cerebral. >

As evidências, publicadas no início de 2024, são particularmente relevantes, pois o teste cognitivo usado é o mesmo que auxilia na detecção precoce da doença de Alzheimer. >

A pesquisa e seus resultados

Pesquisadores do King's College London inscreveram 36 pares de gêmeos idosos, todos com mais de 60 anos, para este estudo pioneiro. A metodologia com gêmeos é valiosa para separar a influência da genética do ambiente na saúde.>