TRABALHO

Empresa de ônibus oferece 50 vagas de emprego em Salvador

Oportunidades são para motoristas, mecânicos, pedreiro, analista de manutenção, entre outras

A empresa de transporte coletivo OT Trans abriu 50 vagas de emprego para diferentes cargos em Salvador. Os currículos devem ser cadastrados no site oficial da organização. >

As vagas estão distribuídas entre cargos de mecânico nível 1, motorista (14), mecânico (9), mecânico socorrista (2), pedreiro (1), analista de manutenção I (1), eletricista (1), entre outras oportunidades. >

Para se candidatar a pessoa deve ter no mínimo 18 anos e experiência comprovada de pelo menos um ano na função escolhida. No caso do cargo de motorista, o candidato precisa possuir Carteira de Habilitação Nacional (CNH).>