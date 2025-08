EDUCAÇÃO

Uesb abre inscrições para vestibular com 47 opções de cursos de graduação

Vagas são para os campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista

Millena Marques

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 07:42

Uesb Crédito: Divulgação

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) divulgou o edital para o Vestibular 2026. Ao todo, são 998 vagas disponíveis para 47 opções de cursos de graduação, distribuídos nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. >

As inscrições começam no dia 20 de agosto a 23 de outubro. >

O link de inscrição será disponibilizado em breve, no site do Vestibular e do Instituto Avalia, banca responsável pela seleção deste ano. O candidato deverá preencher todo o formulário de solicitação de inscrição e, ao finalizar, emitir o boleto de pagamento da taxa, que custa R$ 110. O pagamento deve ser feito até o primeiro dia útil subsequente ao encerramento das inscrições. >

O processo seletivo seleciona alunos para o primeiro e segundo períodos letivos de 2026. A lista de cursos disponíveis e a quantidade de vagas para cada um deles pode ser conferida no Anexo Único do Edital.>

Inscrição gratuita

A isenção da taxa de inscrição é assegurada no Vestibular Uesb para alguns perfis. São eles: candidatos que tenham cursado os anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em escolas públicas; servidores da Uesb e seus dependentes; funcionários de empresa terceirizada que estejam servindo à Uesb; estagiário de nível médio da Uesb, com contrato em vigência até o último dia de solicitação; servidores efetivos das outras Universidades Estaduais da Bahia e seus dependentes; e alunos do Universidade Para Todos. Além disso, o candidato não pode ter diploma de curso de graduação.>

A solicitação deve ser feita no mesmo formulário de solicitação de inscrição. Mas fique atento! O prazo para solicitar essa gratuidade abre dia 20 de agosto e encerra no dia 11 de setembro. A data limite para upload da documentação comprobatória da isenção é 12 de setembro. Os detalhes desse procedimento estão disponíveis no Edital.>

Reserva de Vagas

Metade das vagas de cada curso são destinadas à ampla concorrência. A outra metade integra a reserva de vagas, modalidade voltada para estudantes que cursaram do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio ou equivalente em escola pública municipal, estadual ou federal.>