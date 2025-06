NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Mariana tenta tomar o lugar de Jacira em programa de TV

No capítulo desta quarta-feira (04) promete mexer com as emoções dos telespectadores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de junho de 2025 às 09:00

'Garota do Momento': Mariana tenta tomar o lugar de Jacira em programa de TV Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo deste quarta-feira (04) de Garota do Momento, a tensão entre Clarice e Bia se intensifica quando a jovem nega todas as acusações feitas pela mãe. Enquanto isso, Beto e Sérgio dão início aos planos de realizar um longa-metragem.>

Beatriz, por sua vez, demonstra frustração diante da maneira como Clarice lida com a situação envolvendo Bia. No núcleo familiar, todos se reúnem para organizar o chá de bebê de Iolanda e Ulisses, num momento de leveza em meio a tantas tensões.>

Personagens da novela 'Garota do Momento' 1 de 34

Em outro ponto da trama, Juliano se mostra incomodado ao saber que terá que dividir seus bens com Clarice, enquanto Mariana avança em seu plano para tomar o lugar de Jacira no programa de Anita. Marlene e Ana Maria recusam a proposta feita por Basílio, e Lígia faz um alerta sério a Clarice sobre Zélia.>

Mesmo com as negativas, Basílio resolve bancar sozinho o novo produto de Marlene. Já Zélia, pressionada, decide ameaçar Orlando. E Aloísio, ao descobrir que o projeto de Beto envolve Beatriz, acaba rejeitando a proposta.>