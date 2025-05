EM FAMÍLIA

Casamento de filha de Débora Bloch com cantora reúne família e celebra amor em cerimônia íntima

Cineasta Júlia Anquier oficializa união com artista Maria Beraldo em casa, com presença de Débora Bloch, Olivier Anquier e amigos próximos

O amor e a arte se uniram em uma cerimônia íntima e emocionante realizada neste fim de semana em São Paulo. A cineasta Júlia Anquier, filha da atriz Débora Bloch e do chef Olivier Anquier, casou-se com a cantora e compositora Maria Beraldo em um evento reservado, celebrado na casa do casal. >