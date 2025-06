PRÓXIMO CAPÍTULO

'Dona de Mim': Abel mostra para Filipa carta escrita por Ellen

Cena vai ao ar no capítulo desta quinta-feira (26)

Após Filipa (Cláudia Abreu) ficar triste por Abel (Tony Ramos) não ter lhe contado a verdade sobre a paternidade de Sofia (Elis Cabral), Abel vai mostrar para a esposa a carta que Ellen (Camila Pitanga) deixou para Sofia. A ação será feita para justificar o motivo de ele ter preservado o segredo. As cenas vão ar no capítulo desta quinta-feira (26).>

“Essa foi a carta que a Ellen deixou pra Sofia. Eu nunca li. Mas se você quiser... por favor, leia. Mas sem me falar do que se trata. Talvez ela te explique tudo”, dirá Abel entregando a carta à esposa. >

Filipa, então, começará a ler o relato de Ellen e se emocionará. Filipa, então, perguntará à Abel: “Você sabe quem é o pai biológico da Sofia?”. “Sim. Ele reapareceu e me deixou em pânico. Com medo do que ele pode fazer se souber da menina. O nome dele é Vanderson”, revelará.>