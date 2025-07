VEJA PRAZO

Inscrições para o primeiro Enamed são prorrogadas

Prova é obrigatória para formandos em medicina inscritos no Enade

Maysa Polcri

Publicado em 20 de julho de 2025 às 11:05

Saiba quais são os objetivos da prova Crédito: Shutterstock

O período de inscrições para a primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foi prorrogado. O novo prazo termina em 30 de julho. A nova data também vale para as solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social. >

As inscrições para a primeira edição da prova devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema Enamed. O exame será aplicado no dia 19 de outubro e vai considerar conteúdos, habilidades e competências de diferentes áreas da Medicina. A prova é obrigatória para formandos em medicina inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).>

A avaliação será baseada em critérios definidos para o Enade, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), os normativos e as legislações de regulamentação do exercício profissional vigentes e pertinentes à área médica. Serão 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina abordadas.>

Também devem compor o exame um questionário para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade e um questionário contextual para os demais participantes, ambos de preenchimento obrigatório, além de um questionário de percepção de prova.>

Os objetivos do Enamed, segundo o Ministério da Educação (MEC), incluem: verificar se os concluintes dos cursos de medicina adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas DCNs; e fornecer insumos para o aprimoramento das graduações em medicina, contribuindo para a qualidade da educação médica no Brasil.>

Cronograma

Inscrição: 7 a 30 de julho >

Atendimento especializado >

Solicitação: 7 a 30 de julho>

Recurso: 11 a 15 de agosto>