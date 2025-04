EDUCAÇÃO

Bahia: 70 instituições de ensino superior registram nota baixa no Enade

217 cursos ofertados pelas instituições receberam notas 1 e 2

Larissa Almeida

Publicado em 15 de abril de 2025 às 05:00

Aulas na faculdade Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Setenta instituições de ensino superior (IES) na Bahia têm cursos com notas abaixo da média, segundo o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O exame, que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos aprendidos durante a formação, atribuiu notas 1 e 2 – as menores – para 217 cursos ofertados por essas IES. Os resultados foram divulgados na última sexta-feira (11), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). >

O conceito Enade é calculado com base no desempenho dos alunos na prova realizada no último ano da graduação. Nessa prova, também é calculado o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). Esse indicador leva em conta o desempenho do aluno no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para entender quanto os alunos se desenvolveram ao longo da trajetória acadêmica. Os dois índices variam de 1 a 5, sendo que as notas 1 e 2 são consideradas insatisfatórias. >

Na Bahia, 15 instituições de ensino superior registraram nota 1 em um total de 21 cursos: Fatec – Alagoinhas (Engenharia Elétrica); Unirb – Alagoinhas (Engenharia Mecânica e Fonoaudiologia); Faculdade Santo Antônio – Alagoinhas (Biomedicina); Unirb – Barreiras (Enfermagem, Fisioterapia e Medicina Veterinária); IFBA – Barreiras (Engenharia de Alimentos; Unirb – Feira de Santana (Enfermagem); Anhanguera – Itabuna (Engenharia Mecânica); Faculdades SulAmérica – Luís Eduardo Magalhães (Odontologia e Biomedicina); Ages – Paripiranga (Medicina Veterinária e Nutrição). >

Nessa mesma lista, ainda constam: Faculdade Dom Luis de Orleans e Bragança – Ribeira do Pombal (Farmácia); Faculdade de Negócios e Gestão de Salvador – Salvador (Fisioterapia e Odontologia); Unirb – Salvador (Odontologia); Estácio – Salvador (Engenharia Mecânica); Ruy Barbosa Wyden – Salvador (Engenharia Mecânica); e IFBaiano – Uruçuca (Engenharia de Alimentos). >

Ao total, a Bahia teve 116 instituições de ensino superior avaliadas no Enade 2023. De acordo com Paulo Gabriel Nacif, presidente do Conselho de Estadual de Educação da Bahia, a o estado atualmente possui 21.637 cursos na modalidade de ensino à distância e 898 cursos presenciais. Uma vez que os cursos presenciais costumam ser aqueles mais avaliados, ele afirma que os indicadores do exame acendem uma luz amarela para a educação baiana, mas é preciso considerar alguns pontos antes de classificar os cursos. >

“Estamos falando de um número significativo de cursos [abaixo da média], mas precisamos considerar que o Enade não é a única dimensão de avaliação de um curso. É preciso levar em conta também a Avaliação Institucional e a Avaliação do Curso. O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Snaes) é muito bem formado por um tripé, que inclui o Enade”, ressalta. >

Paulo Gabriel Nacif reconhece que o Enade é o resultado da entrega das IES à sociedade através dos conhecimentos obtidos pelos estudantes, mas não deve servir como condenação de instituições. “O exame não deve servir de condenação para a instituição, mas servir para que tenhamos uma reflexão institucional sobre a forma com que cada uma está lidando com os cursos e com os estudantes”, propõe. >