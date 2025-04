ENSINO SUPERIOR

Saiba quais são os cursos que tiveram menor nota no Enade em Salvador

Avaliação mede desempenho dos estudantes do ensino superior

A mais recente edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) mostrou que 70 instituições de ensino superior (IES) na Bahia têm cursos com notas abaixo da média. Ao total, são 217 cursos com conceitos 1 ou 2, sendo que 65 são ofertados por IES de Salvador. Os resultados, que foram divulgados na última sexta-feira (11) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), refletem o rendimento dos alunos no último ano da graduação em relação aos conteúdos aprendidos ao longo da formação acadêmica. Os resultados do Enade, juntamente com o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados (IDD) – que considera o desempenho dos alunos no Enem para mensurar a evolução durante a graduação – são utilizados para calcular os indicadores de qualidade do ensino superior, servindo de base para políticas públicas na educação. >