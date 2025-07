50 ANOS NA BAHIA

Dimitri Ganzelevitch lança coletânea de crônicas 'Minha Vida de Jasmim'

Lançamento será no sábado (26), às 16h, no Santo Antônio Além do Carmo

Monique Lobo

Publicado em 22 de julho de 2025 às 19:32

Dimitri Ganzelevitch lança o livro “Minha Vida de Jasmim” Crédito: Divulgação

Nascido no Marrocos, o francês de origem russa Dimitri Ganzelevitch viveu em países como França, Espanha, Portugal e Inglaterra, antes de se instalar definitivamente em Salvador, em 1975. Agora, para celebrar os 50 anos de sua vida em território soteropolitano - e aos 89 anos de idade -, ele está lançando o livro “Minha Vida de Jasmim”, uma coletânea de crônicas publicadas em veículos como Gazeta Mercantil e A Tarde, além de textos inéditos. >

O lançamento, no sábado (26), às 16h, será num lugar fundamental para Dimitri: o Solar Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo, onde ele vive desde a década de 1980. A festa será aberta ao público e haverá um breve espetáculo montado especialmente para a ocasião, dirigido pelo cineasta Bernard Attal e protagonizado pelos artistas Rita Rocha, Igor Epifânio e Marcelo Flores. O evento também marca a despedida de Dimitri daquela casa, que foi vendida recentemente.>

“Essas crônicas têm um pouquinho de tudo, porque o ecletismo é uma característica minha. Sou eclético na culinária, na leitura, nos amigos… Moro no Santo Antônio Além do Carmo, que é um bairro eclético, e vivi em diferentes países. Isso, então, se reflete no que eu escrevo. Mas não tenho pretensões literárias. Não sou nenhum Fernando Sabino, que admiro muito”, brinca o cronista.>

Portanto, o leitor pode se preparar para ler sobre os mais diversos assuntos: há lembranças do tempo em que era criança, como na crônica “Minhas Infâncias” - que mistura ficção e realidade - ou memórias relacionadas a espetáculos teatrais, como faz em “Um Domingo de Tarde em Casablanca”, em que lembra do impacto que teve ao assistir a uma montagem da companhia Katherine Dunham Company, ainda aos 13 anos de idade.>