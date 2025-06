COLUNA DO MARROM

João Américo comemora 80 anos e lança livro na Casa Rosa, no Rio Vermelho

Maior nome da sonorização na Bahia João Américo fala de sua trajetória vitoriosaa

Osmar Marrom Martins

Publicado em 19 de junho de 2025 às 05:00

Toca Tambor no 2 de julho >

João Américo e Gilberto Gil Crédito: Renata D´Urso

O Bloco Toca Tambor comandado pelos músicos Alexandre Lins e Daniela Pena, e conhecido pela sua qualidade técnica, vai desfilar dia 2 de julho, data da Independência da Bahia, a partir das 9h no Santo Antonio Além do Carmo. Além do som marcante do bloco, as heroínas dessa data magna para os baianos, serão homenageadas. >



>

‘O Som de João Américo’ reúne histórias e causos do pernambucano que ajudou a profissionalizar a música baiana e brasileira. No dia 30 de junho, segunda-feira, João Américo celebra 80 anos de vida com uma festa na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador. O evento vai contar com o Sarau do João, que ele realiza há mais de 40 anos. Uma espécie de bate-papo musicado, o evento já virou tradição. Também acontece o lançamento de O Som de João Américo, com sessão de autógrafos. Editado pela Solisluna - escrito pelo próprio João, organizado por Andrezão Simões e Pedro Américo, e com ilustrações de Suzart - o livro reúne textos, histórias, causos e depoimentos de amigos deste que é considerado um verdadeiro mestre da sonorização.>

Foto: João Américo (Divulgação)>

Durval Lelys na Feijoada do Siriguela>

Tem novidade na Feijoada do Siriguela durante o Fortal de 24 a 27 de julho na Cidade do Fortal. O evento que acontece dia 26 de julho a partir das 12h30 mudou de local. Sai do Marina Park e vai para o Iate Clube. E mais: a principal atração é o cantor e compositor Durval Lelys e a banda Pagodelas. A Feijoada é tradicional e serve como esquente no sábado da festa, uma das mais esperadas no calendário das Micaretas. Vale lembrar que o Fortal tem outras atrações, a exemplo de Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana, Saulo, Alinne Rosa entre outros.>

Durval Lelys Crédito: Divulgação

Foto: Durval Lelys (Divulgação)>

Ivete Sangalo é confirmada no Folianopolis>

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo, uma das atrações mais esperadas do Folianópolis, está confirmada na programação do evento que acontece dias 20 e 21 de novembro na capital de Santa Catarina. Ela vai se juntar a nomes como Bell Marques, Durval Lélys, Saulo, Xanddy Harmonia e Tomate. Ao lado do Festival Micarê em Brasília, o Folianópolis só tem atrações da cena axé. Uma conquista para os artistas baianos que tem um porto seguro no sul do país.>

Foto: Ivete Sangalo (Divulgação)>

.>

Tum Tum Tum>

1 - A cantora Márcia Freire vai agitar as praças do bairro histórico com a segunda edição do projeto 'Maria Bonita', com produção da Brilho Estrelar. A agenda do Furacão Loiro para a temporada começa no dia 21 (sábado), com show na Praça Pedro Archanjo. Na véspera de São João, dia 23 (segunda), Freire vai ao Largo Quincas Berro D'água e retorna à Pedro Archanjo nas datas 27/06 e 05/07. As apresentações serão gratuitas e terão início às 19h.>

Foto: Márcia Freire >

(Divulgação)>

2 - O Festival 10 Horas de Arrocha confirma mais uma atração que vai se juntar ao time de peso para embalar o público no dia 16 de agosto, no Wet Eventos. O cantor Theuzinho – fenômeno nas redes sociais e nas principais plataformas de música se une a nomes como Silvanno Salles, Tayrone, Unha Pintada, Devinho Novaes, Klessinha e Nadson Ferinha para comandar o maior festival de arrocha.>

Foto:Theuzinho (Divulgação)>

3 –O Parque Costa Azul recebe nos dias 21 e 22 de junho o São João das Crianças 2025. Com entrada gratuita, o evento promove atividades culturais e lúdicas para o público infantil, com apresentações musicais, contação de histórias, oficinas, brinquedos infláveis, camas elásticas e quadrilha mirim.Uma das atrações é o Arraiá do Tio Paulinho.>

Foto:Arraiá Costa Azul (Divulgação)>