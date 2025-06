ALÔ ALÔ

Flávia Abubakir lançará livro pela prestigiada editora Assouline

Empresária e colecionadora vai lançar publicação sobre pinhas

Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de junho de 2025 às 05:00

Flávia Abubakir é a primeira baiana a produzir um livro pela editora de luxo Assouline Crédito: divulgação

A empresária e colecionadora Flávia Abubakir acaba de conquistar um marco inédito: tornou-se a primeira baiana a produzir um livro pela renomada editora de luxo Assouline. A obra, inteiramente dedicada ao universo simbólico das pinhas — peças que, segundo a autora, representam força, elegância, proteção e memória — celebra uma paixão cultivada há mais de duas décadas ao lado do marido, Frank Abubakir.>

“Fiquei feliz em saber que sou a primeira baiana a lançar um livro com a Assouline e mais ainda por ele ser sobre pinhas. São meus objetos preferidos, e venho colecionando há 25 anos com meu marido”, afirma Flávia em entrevista ao Alô Alô Bahia. O livro, além de seu valor artístico e editorial, carrega uma conexão afetiva com as raízes da autora. “Como a Bahia: com alma, história e uma beleza que atravessa o tempo”, define Flávia, reforçando o elo entre sua trajetória pessoal e a inspiração por trás da obra.>

A publicação, que será lançada em janeiro, tem ainda um propósito social: toda a renda obtida com as vendas será revertida para os projetos do Instituto Flávia Abubakir, organização fundada pela própria Flávia e voltada para ações de impacto social e cultural. A iniciativa reforça o compromisso da baiana em transformar cultura em instrumento de transformação.>

Tempero baiano>

Almoço assinado pelo Soho Crédito: divulgação

Uma fusão de sabores do Brasil e do Japão, com um toque especial da Bahia. Assim foi o almoço oferecido à princesa Kako de Akishino, do Japão, realizado na quarta-feira (11), no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O cardápio exclusivo foi assinado pelos baianos do Grupo Soho. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Karine Queiroz, sócia-diretora do grupo, adiantou que o menu foi criado especialmente para a ocasião, mas que em breve será incorporado às opções dos restaurantes Soho em Salvador.>

Destaque internacional>

Wagner Moura Crédito: divulgação

Wagner Moura segue ganhando destaque internacional com sua atuação em O Agente Secreto, thriller político ambientado no Recife dos anos 1970. O ator foi premiado como Melhor Ator no Festival de Cannes, onde o longa também recebeu os prêmios FIPRESCI e “Art et Essai”. Agora, o filme será exibido ao ar livre no prestigiado festival Cinéma Paradiso Louvre, no pátio do Museu do Louvre, em Paris, no dia 5 de julho, com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho. A obra também integra a programação competitiva do Festival de Cinema de Sydney, na Austrália.>

Capa da Vogue>

Daiane Sodré Crédito: Reprodução Redes Sociais

A modelo baiana Daiane Sodré, natural de Baixa Grande, é a estrela da edição de junho/julho da Vogue Brasil. Aos 31 anos, ela celebra sua primeira capa para a revista com um editorial que explora o tema “Jogo de Volumes”. Caçula de 14 irmãos, Daiane iniciou a carreira aos 18 anos e agradeceu emocionada nas redes: “Obrigada a todos que fizeram esse sonho acontecer”. Morando em Nova York há 8 anos, ela vem ganhando projeção, estrelando campanhas de marcas como Ralph Lauren, Victoria’s Secret e Maybelline.>

Voo regular>

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou, nesta sexta-feira (14), o novo voo regular entre as cidades de Petrolina (PE) a Salvador (BA). A nova rota será operada pela GOL Linhas Aéreas a partir do dia 29 de setembro deste ano, com três frequências semanais, conectando de forma direta o Sertão do São Francisco à capital baiana. A operação da GOL Linhas Aéreas terá início com a seguinte programação: Salvador → Petrolina: segundas, quintas e sábados. Petrolina → Salvador: terças, sextas e sábados.>

Nova presidente>

Isabela Suarez Crédito: Roberto Abreu/Divulgação

Isabela Suarez foi eleita presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) para o biênio 2025/2027 durante votação realizada na última quarta-feira. Na ocasião, Isabela destacou a importância da eleição, sendo a segunda mulher a ocupar o cargo em 214 anos, e ressaltou seu compromisso com uma atuação ampla, representando todos os setores empresariais do estado. “Não haverá mais instância de debate no Estado sem a presença da classe produtiva. O tempo da omissão acabou”, afirmou.>

Lançamento>

Kelly Svensson Crédito: Tati Freitas/divulgação

Na noite de terça-feira, a designer de joias Kelly Svensson lançou sua nova coleção cápsula inspirada em Trancoso, em evento na Casa Tua, Salvador. Na ocasião, também apresentou a mostra fotográfica “Uma viagem aos jardins do Japão”, do paisagista Alex Sá Gomes, unindo joalheria e arte em um ambiente sofisticado e cheio de brasilidade. Esta foi a terceira vez que Kelly realizou um evento em Salvador, cidade que considera ter uma vibração única e que inspira seu trabalho. “A Bahia sempre me traz de volta; essa energia está presente nas minhas joias e na minha história”, declarou.>