BAÚ DO MARROM

Meu São João tem que ter forró pé de serra e uma set list com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês e Sua Gente, Trio Nordestino entre outros

Nada contra quem prefere sertanejo, piseiro, sofrência ou pagode. Mas eu gosto de uma sanfona, zabumba e triângulo

Osmar Marrom Martins

Publicado em 14 de junho de 2025 às 11:00

São João Crédito: Divulgação

Como não é segredo, apesar de eu trabalhar comentando o Carnaval, minha festa preferida sempre foi o São João. Desde que me entendo como gente, quando chegava essa época do ano, ou a gente ia para Serrinha, cidade da família de meu pai, ou para Simão Dias, Sergipe da família de minha mãe. Os festejos juninos eram marcados pela fartura de comidas típicas (bolos de milho, carimã, aipim), canjica, milho cozido ou assado, amendoim e licor. Principalmente de jenipapo. Sem falar na fogueira e nos balões que enfeitavam o céu. >

A trilha sonora era uma atração à parte. Luiz Gonzaga com seus clássicos como “Olha pro céu meu amor”; Trio Nordestino com o Procurando Tú, Um neném; Marinês e sua Gente “Oh siriri oh meu bem ou sirirá”. E tinha ainda Jacson do Pandeiro, Anastácia, Dominguinhos, Genival Lacerda entre tantos outros. Todos figuras que não podiam faltar nas festas ou nas vitrolas em cada casa.>

Luiz Gonzaga Crédito: Divulgação

E sempre ia aparecendo novos artistas. Vieram Jorge de Altino, Alcimar Monteiro, Nando Cordel, Alcymar Monteiro, Flávio José, depois Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Clemilda. E uma geração mais nova com os saudosos Zelito Miranda e Carlos Pitta, Virgilio, depois Adelmário Coelho, Del Feliz, Targino Gondim, e por aí vai. Como tudo na vida evolui, surgiram as bandas e forró eletrônico como Mastruz Com Leite, Magníficos, Calcinha Preta entre outros.>

Claro que não era mais aquele São João raiz. Mas, mesmo assim, ainda dava para curtir. Sem querer fazer comparação, novos ritmos começaram a ser incorporados nos festejos juninos como axé, pagode, sertanejo entre outros. São os novos tempos. Eu respeito o gosto de cada um. Mas eu mantive e mantenho a tradição. Eu gosto de São João com forró pé de serra. Por isso, a cada ano eu procuro alguma cidade onde eu possa encontrar um mínimo das tradições.>

Nos últimos anos passei na cidade de Rio Real, que faz fronteira com Sergipe. A exemplo de outras cidades, o sertanejo, a sofrência e até o pagode já estavam inseridos na programação. Mas ainda encontrava uns trios fazendo forró pé de serra e a cidade com uma decoração que nos remetia a um autêntico arraiá. Agora vou conhecer uma nova praça. É a cidade de Jeremoabo, distante 400 km de Salvador.>