Márcia Sensitiva é internada após dores intensas e descobre doença autoimune

Astróloga de 73 anos contou que foi hospitalizada após dores intensas e revelou ter sido diagnosticada com uma doença autoimune

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 21:20

Áries, Touro e Gêmeos terão sorte no dinheiro até 21 de setembro, aponta Márcia Sensitiva
Márcia Sensitiva é internada, descobre doença autoimune e tranquiliza fãs Crédito: Reprodução

A astróloga Márcia Sensitiva, de 73 anos, passou por momentos de tensão nos últimos dias ao ser internada às pressas depois de sentir dores generalizadas consideradas insuportáveis.

Segundo relato publicado por ela nas redes sociais, o mal-estar começou de forma repentina no último sábado (21). Sem conseguir permanecer em casa, Márcia procurou atendimento médico imediato e foi direto para o pronto-socorro.

Durante a internação, exames detalhados apontaram que a sensitiva foi diagnosticada com uma doença autoimune, condição em que o sistema imunológico passa a atacar o próprio organismo. Apesar do susto inicial, ela contou que reagiu bem ao tratamento e apresentou melhora significativa.

“Descobriram que tenho uma doença autoimune e as dores foram passando. Hoje estou bem melhor”, afirmou, sem revelar qual é a condição específica.

A astróloga também tranquilizou os fãs, dizendo que deve receber alta em breve para continuar a recuperação em casa. Nas redes sociais, seguidores enviaram mensagens de apoio e desejaram pronta recuperação à vidente, que costuma manter rotina ativa com previsões e conteúdos espirituais.

Tags:

Márcia Sensitiva

