DESESPERO

Ex-atriz do SBT relata perseguição de stalker desde os 14 anos: 'Nada é feito pela polícia'

Artista usou redes sociais para desabafar nesta terça-feira (18)

Giovanna ainda reviveu outro caso de obsessão que foi vítima do stalker. "Um homem começou a aparecer na porta da minha casa com flores, toda semana. No começo, tentei ignorar, mas ele não parava. Um dia, tentou entrar no elevador comigo, e precisei chamar o segurança do prédio. Ele ficou acampado do lado de fora da minha casa por quase uma semana tentando me ver, e só saiu porque chamei a polícia", disse. >