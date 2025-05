RESSARCIMENTO

INSS fará devolução automática de descontos indevidos a aposentados e pensionistas

Órgão abriu processos administrativos contra 12 entidades citadas na investigação

O ressarcimento a aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos será feito na conta onde o benefício é depositado. A informação foi confirmada pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, em entrevista ao Jornal da CBN. >

O INSS abriu processos administrativos contra 12 entidades citadas na investigação da Polícia Federal. “Foram abertos processos de responsabilização de pessoas jurídicas com base na Lei Anticorrupção, e foram incluídas as empresas que pagaram propina a agentes públicos, por crime de corrupção, e aquelas que são empresas fantasmas, aquelas empresas que não tinham condições mínimas para sua existência”, disse Gilberto. >

Relembre o caso

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado de suas funções no último dia 23 após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apura irregularidades na entidade com fraudes bilionárias.>