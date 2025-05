DE SAÍDA

Ministro da Previdência pede demissão após escândalo de fraudes no INSS

Carlos Lupi estava no cargo desde o início do governo Lula, em 2023

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, pediu demissão ao presidente Lula na tarde desta sexta-feira (2) após o desgaste e as investigações da Operação Sem Desconto , da Polícia Federal, que apura desvios bilionários em descontos indevidos de contas de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).>

"Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas, desde o início, por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula", divulgou Lupi na rede social X (antigo Twitter).>