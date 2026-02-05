Acesse sua conta
Carnaval do Nordeste de Amaralina terá shows de graça de O Kannalha, Olodum e Ilê Aiyê

Confira a programação completa do Circuito Mestre Bimba

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:21

Carnaval do Nordeste de Amaralina terá edição histórica em 2026
Carnaval do Nordeste de Amaralina terá edição histórica em 2026 Crédito: Divulgação

O Carnaval do Nordeste de Amaralina se prepara para uma edição histórica neste ano, em Salvador. Pela primeira vez, as bandas Olodum e Ilê Aiyê vão se apresentar no Circuito Mestre Bimba. Outra novidade é Liga do Carnaval do Nordeste de Amaralina, entidade criada para profissionalizar e fortalecer o evento, que acontece entre os dias 8 e 18 de fevereiro, no final de linha do bairro. 

A folia começa oficialmente com o Auê do Vale das Pedrinhas no domingo (8), no Circuito Alternativo Mestre Bozo. A concentração acontece às 15h, na Praça Mico Preto, com três trios comandados por Biel Castro, Mateus Lima, Vitamina, Deto Sheike, Bob na Voz e o Rei dos Faixas.

Carnaval do Nordeste de Amaralina




Na quarta-feira (11), a abertura oficial do circuito traz, pela primeira vez, a banda Olodum, que desfilará no bairro reafirmando a ancestralidade e identidade ao lado do tradicional Bloco da Capoeira. A tarde ainda contará com o "Bahia Meio Dia Folia", recebendo, ao vivo, o cantor O Kannalha. A Pipoca da Cultura com Ilê Aiyê acontece na quinta (12), às 19 horas.  

Inovando no calendário, o circuito apresentará pela primeira vez o Arrastão dos Trabalhadores na Quarta-Feira de Cinzas, no dia 18. Com saída às 9h do Sítio Caruano, Zau o Pássaro comandará o encerramento oficial, homenageando quem fez a festa acontecer.

O desenvolvimento e profissionalização do Carnaval do Nordeste de Amaralina refletem o as melhorias de estrutura no circuito: serão três trios elétricos por dia e apoio direto a 55 blocos, incluindo a doação de 15 mil abadás aos blocos locais.

Além do foco artístico, a organização prioriza o impacto social e fomento à economia local, oferecendo suporte técnico e logístico para ambulantes, cordeiros e veículos de imprensa comunitária do bairro.

 Programação do Carnaval do Nordeste de Amaralina

• 08/02 (Domingo) – Auê do Vale das Pedrinhas: Concentração às 15h na Praça Mico Preto. Atrações: Biel Castro, Mateus Lima, Vitamina, Deto Sheike, Bob na Voz e Rei dos Faixas.

• 11/02 (Quarta-feira) – Abertura Oficial: Bloco da Capoeira, Olodum e O Kannalha (Bahia Meio Dia Folia).

• 12/02 (Quinta-feira): Pipoca da Cultura com Ilê Aiyê (19h) e Papazoni (Camarote aberto ao público).

• 13/02 (Sexta-feira): Linoy (21h - Pipoca) e Bailinho de Quinta (Camarote aberto ao público).

• 14/02 (Sábado): Grupo Marimbada (Camarote aberto ao público).

• 17/02 (Terça-feira): Bloco Trovãozinho (10h), Vine Nogueira (20h - Pipoca), Zefa de Zeca (Camarote aberto ao público) e Arrastão do NES com Simone Morena.

• 18/02 (Quarta-feira de Cinzas): Arrastão dos Trabalhadores com Zau o Pássaro. Saída às 09h do Sítio Caruano.

