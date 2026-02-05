Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Volume de passagens aéreas internacionais para a Bahia no Carnaval é mais que o dobro da média nacional

O aumento na emissão de passagens aéreas internacionais para o estado no Carnaval 2026 é de 43% em relação ao mesmo período de 2025

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:23

Volume de passagens aéreas internacionais para a Bahia no Carnaval é mais que o dobro da média nacional
Volume de passagens aéreas internacionais para a Bahia no Carnaval é mais que o dobro da média nacional Crédito: Divulgação

A Bahia registrou um aumento de 43% na emissão de passagens aéreas internacionais para o estado no Carnaval 2026, em relação ao mesmo período de 2025. O índice é mais que o dobro da média nacional de crescimento, que foi de 21%. Os dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) confirmam a estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), de aumento no fluxo de visitantes estrangeiros no Carnaval baiano deste ano.

Aeroporto de Salvador

Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Divulgação
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Aeroporto de Salvador por Reprodução
1 de 6
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO

A Bahia possui voos diretos de Buenos Aires e Córdoba (Argentina), Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai), Cidade do Panamá (Panamá), Lisboa (Portugal), Madri (Espanha) e Paris (França), o que representa a ligação com mais de 200 destinos no mundo. Segundo a Setur, o crescimento no número de turistas era esperado, em função do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado e parceiros, na promoção do destino Bahia nos principais polos emissores de turistas internacionais, investimentos em infraestrutura turística, capacitação de mão de obra, qualificação de serviços e captação de voos.

Os viajantes internacionais, que utilizam em sua quase totalidade o transporte aéreo (95%), terão durante o Carnaval receptivo especial da Setur-BA no Salvador Bahia Airport (Rede Vinci). O posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), que funciona no local, irá prestar informações seguras sobre a programação da festa e atrativos turísticos da capital baiana e de outros destinos próximos.

Na manhã de quarta-feira (4), durante ação comemorativa do aeroporto da capital pelos bons resultados do turismo baiano, houve uma prévia do receptivo para os estrangeiros, com baianas típicas, minitrio elétrico e a distribuição de fitinhas do Senhor do Bonfim e colares do afoxé Filhos de Gandhy. Entre os turistas que desembarcavam, o advogado argentino Fernando Genera, 71 anos, estava de volta à Bahia para novas experiências. “Já estive aqui três vezes, passando por Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Salvador. O que mais me encanta é a cultura, a comida baiana e as praias. Desta vez, vou me hospedar na capital e seguir para Morro de São Paulo”, relatou.

“A estratégia desenvolvida pelo Estado colocou a Bahia em outro patamar no turismo internacional. Em 2025, batemos o recorde histórico, com mais de 211 mil visitantes estrangeiros, superando a marca de 2019. Começamos 2026 em rota de continuidade no crescimento, como comprova o desempenho baiano no período do Carnaval globalizado. Nossa expectativa é de que teremos uma marca histórica de foliões do exterior”, pontuou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

Mais recentes

Imagem - Carnaval do Nordeste de Amaralina terá shows de graça de O Kannalha, Olodum e Ilê Aiyê

Carnaval do Nordeste de Amaralina terá shows de graça de O Kannalha, Olodum e Ilê Aiyê
Imagem - Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande

Carnaval 2026: confira atrações confirmadas pelo Governo no circuito Osmar, no Campo Grande
Imagem - Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

Carnaval 2026: confira as atrações confirmadas pelo Governo no circuito Barra-Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha
01

Cabeleireiro é morto a facadas após revelar caso com marido da sobrinha

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
02

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria
04

Duas crianças morrem por doença infecciosa grave causada por bactéria