A QUERIDINHA

Volume de passagens aéreas internacionais para a Bahia no Carnaval é mais que o dobro da média nacional

O aumento na emissão de passagens aéreas internacionais para o estado no Carnaval 2026 é de 43% em relação ao mesmo período de 2025

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15:23

Volume de passagens aéreas internacionais para a Bahia no Carnaval é mais que o dobro da média nacional Crédito: Divulgação

A Bahia registrou um aumento de 43% na emissão de passagens aéreas internacionais para o estado no Carnaval 2026, em relação ao mesmo período de 2025. O índice é mais que o dobro da média nacional de crescimento, que foi de 21%. Os dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) confirmam a estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), de aumento no fluxo de visitantes estrangeiros no Carnaval baiano deste ano.

Aeroporto de Salvador 1 de 6

A Bahia possui voos diretos de Buenos Aires e Córdoba (Argentina), Santiago (Chile), Montevidéu (Uruguai), Cidade do Panamá (Panamá), Lisboa (Portugal), Madri (Espanha) e Paris (França), o que representa a ligação com mais de 200 destinos no mundo. Segundo a Setur, o crescimento no número de turistas era esperado, em função do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado e parceiros, na promoção do destino Bahia nos principais polos emissores de turistas internacionais, investimentos em infraestrutura turística, capacitação de mão de obra, qualificação de serviços e captação de voos.

Os viajantes internacionais, que utilizam em sua quase totalidade o transporte aéreo (95%), terão durante o Carnaval receptivo especial da Setur-BA no Salvador Bahia Airport (Rede Vinci). O posto do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), que funciona no local, irá prestar informações seguras sobre a programação da festa e atrativos turísticos da capital baiana e de outros destinos próximos.

Na manhã de quarta-feira (4), durante ação comemorativa do aeroporto da capital pelos bons resultados do turismo baiano, houve uma prévia do receptivo para os estrangeiros, com baianas típicas, minitrio elétrico e a distribuição de fitinhas do Senhor do Bonfim e colares do afoxé Filhos de Gandhy. Entre os turistas que desembarcavam, o advogado argentino Fernando Genera, 71 anos, estava de volta à Bahia para novas experiências. “Já estive aqui três vezes, passando por Porto Seguro, Arraial d’Ajuda e Salvador. O que mais me encanta é a cultura, a comida baiana e as praias. Desta vez, vou me hospedar na capital e seguir para Morro de São Paulo”, relatou.