Ana Castela pede socorro ao viver momentos de tensão em navio: 'Vai acabar o ar'

Boiadeira mostrou nas redes sociais o perrengue que viveu com a equipe e amigos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 14:32

Ana Castela em navio
Ana Castela em navio Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela usou as redes sociais para mostrar os momentos de tensão que viveu antes de subir ao palco e se apresentar em seu navio temático na noite da última quarta-feira (7). A cantora mostrou que um elevador parou de funcionar enquanto ela estava dentro, a mantendo presa por alguns minutos. 

A artista estava acompanhada de, pelo menos, outras 10 pessoas, entre amigos e membros de sua equipe, quando o aparelho travou. Nos vídeos compartilhados em seus stories no Instagram, Ana Castela falou sobre o perrengue e chegou a rir da situação, mas falou que algumas pessoas que estavam com ela tiveram medo.

Ana Castela ficou presa em elevador de navio por Reprodução/Instagram

"Estamos presos no elevador. A Bruna está tremendo", contou a cantora ao filmar uma mulher de olhos fechados e respirando fundo. Outra pessoa então disse: "Não respira senão vai acabar o ar do elevador". Outra alertou: "A gente só tem água em volta, não tem um pingo de ar". Já a artista tentou manter o tom descontraído: "Olha o tanto de gente. O after é aqui dentro".

Os vidros do elevador começaram a ficar embaçados e o grupo escreveu a sinal internacional de socorro: "S.O.S. tamo preso". Depois de um tempo, Ana Castela e os amigos foram "resgatados" e conseguiram deixar o elevador. A Boiadeira postou uma selfie e afirmou: "Saí".

Ela se recuperou do susto, atendeu aos fãs, subiu ao palco principal do cruzeiro e fez o show normalmente.

