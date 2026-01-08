Acesse sua conta
Namorada de Edmundo surpreende com declaração polêmica: 'Safra boa, não usa pronome neutro'

Ex-jogador está em um relacionamento com a empresária Carol Chequer

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 12:56

Edmundo com a namorada, Carol Chequer
Edmundo com a namorada, Carol Chequer Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-jogador e ídolo do Vasco, Edmundo ganhou uma declaração inusitada - e um tanto quanto polêmica - da namorada, Carol Chequer, nas redes sociais. A empresária publicou uma foto do Animal relaxando na piscina e se gabou de ter conseguido uma 'safra boa' e deu detalhes sobre o companheiro.

"Peguei a safra boa. Não fuma, não divide conta, não usa pronome neutro, me dá flores, não nega fogo e o skincare é sabonete", escreveu. "Obrigado, Senhor", completou Carol, na legenda.

O elogio da empresária rendeu reações dos seguidores. Nos comentários, alguns elogiaram o casal e o ex-jogador e atual comentarista esportivo. "Amém esse é dos nossos", falou uma pessoa. "Aleluia! Você merece", disse outra. "Vocês são demais juntos. Amando ver você tão feliz! Merece muito!", escreveu uma terceira.

Outros seguidores, porém, lembraram o passado conturbado de Edmundo. Vale lembrar que, em 1995, um acidente envolvendo o ex-atleta no Rio de Janeiro causou três mortes. Na ocasião, ele saía com mais quatro pessoas - um homem e três mulheres - da porta de uma boate na Lagoa em direção ao Leblon. No caminho, bateu com seu Cherokee em um Fiat Uno, na Avenida Borges de Medeiros. O choque causou três mortes, uma delas instantânea. As outras duas ocorreram durante atendimento no hospital Miguel Couto.

O então jogador foi condenado em 1999 a quatro anos e meio de prisão em regime semiaberto. O Animal teve três mandados de prisão expedidos e chegou a ficar preso por uma noite no ano da condenação (1999) e mais uma outra noite em 2011. A tragédia foi relembrada em uma reportagem recente do SporTV.

"No fim das contas, não beber, não fumar e não usar pronome neutro parece pesar mais do que histórico, contexto e fatos. Tempos curiosos…", afirmou uma pessoa na postagem de Carol. "E o passado dessa perfeição você ainda se recorda?", questionou outra. "E já matou pessoas em acidente de carro", falou mais uma.

Carol e Edmundo estão juntos há pouco mais de um ano. A atual namorada do ex-jogador tem filhos, assim como ele, e é bastante ativa nas redes sociais.

Tags:

Futebol Vasco Edmundo Carol Chequer

