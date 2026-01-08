FAMOSOS

Lívia Andrade conta que foi expulsa de igreja em Trancoso: 'No dia em que decidi ir rezar'

Apresentadora explicou o motivo pelo qual foi impedida de entrar no local e garantiu: 'Não foi por causa da roupa'

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:52

Lívia Andrade em Trancoso Crédito: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade contou que foi expulsa da Paróquia São João Batista, em Trancoso, na Bahia. A apresentadora explicou que foi impedida de entrar no local, conhecido como "Igrejinha do Quadrado", não pelas roupas que usava, mas por causa de um outro motivo: o espaço estava sendo usado para um casamento com famosos de outro país.

A integrante do elenco do "Domingão com Huck", da Globo, iniciou seu relato citando o famoso livro Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, e que inspirou o filme homônimo estrelado por Julia Roberts. "Comer, Rezar e Amar... Não nessa sequência, com algumas outras coisas mais, porque aqui a magia acontece!", escreveu.

Logo depois, ela conta que tentou fazer a parte do 'rezar', mas acabou impedida. "No dia que eu decidi ir para igreja rezar, fui expulsa da igreja. Não por causa da roupa, porque eu trouxe outra roupa para pôr em cima, afinal eu não vou assim para igreja, não. Estava eu, lá na igreja, aí fomos expulsos, porque ia rolar um casamento, mas não era qualquer casamento", falou.

"Fabiano falou que conhecia a cara do homem: 'esse homem é famoso. Vamos sair, deixa o homem casar em paz'. E realmente ele estava certo: era famoso", disse Lívia.

Ela contou que o noivo era o ator e cineasta alemão Matthias Schweighöfer, intérprete do tenente Franz do filme Operação Valquíria (2008) e de Ludwig Dieter de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, de 2021. Ele ainda dirigiu longas como What a Man (2011), Agente de Separação (2013) e Der Nanny (2015), além da série You Are Wanted (2017-2018).