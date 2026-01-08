Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lívia Andrade conta que foi expulsa de igreja em Trancoso: 'No dia em que decidi ir rezar'

Apresentadora explicou o motivo pelo qual foi impedida de entrar no local e garantiu: 'Não foi por causa da roupa'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:52

Lívia Andrade em Trancoso
Lívia Andrade em Trancoso Crédito: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade contou que foi expulsa da Paróquia São João Batista, em Trancoso, na Bahia. A apresentadora explicou que foi impedida de entrar no local, conhecido como "Igrejinha do Quadrado", não pelas roupas que usava, mas por causa de um outro motivo: o espaço estava sendo usado para um casamento com famosos de outro país.

A integrante do elenco do "Domingão com Huck", da Globo, iniciou seu relato citando o famoso livro Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, e que inspirou o filme homônimo estrelado por Julia Roberts. "Comer, Rezar e Amar... Não nessa sequência, com algumas outras coisas mais, porque aqui a magia acontece!", escreveu.

Lívia Andrade em Trancoso

Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram
1 de 21
Lívia Andrade em Trancoso por Reprodução/Instagram

Logo depois, ela conta que tentou fazer a parte do 'rezar', mas acabou impedida. "No dia que eu decidi ir para igreja rezar, fui expulsa da igreja. Não por causa da roupa, porque eu trouxe outra roupa para pôr em cima, afinal eu não vou assim para igreja, não. Estava eu, lá na igreja, aí fomos expulsos, porque ia rolar um casamento, mas não era qualquer casamento", falou.

"Fabiano falou que conhecia a cara do homem: 'esse homem é famoso. Vamos sair, deixa o homem casar em paz'. E realmente ele estava certo: era famoso", disse Lívia.

Lívia Andrade flagrou casamento de atores alemães em Trancoso

Lívia Andrade flagrou casamento dos atores alemães Matthias Schweighöfer e Ruby O.Fee em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade flagrou casamento dos atores alemães Matthias Schweighöfer e Ruby O.Fee em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade flagrou casamento dos atores alemães Matthias Schweighöfer e Ruby O.Fee em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade flagrou casamento dos atores alemães Matthias Schweighöfer e Ruby O.Fee em Trancoso por Reprodução/Instagram
Lívia Andrade flagrou casamento dos atores alemães Matthias Schweighöfer e Ruby O.Fee em Trancoso por Reprodução/Instagram
1 de 5
Lívia Andrade flagrou casamento dos atores alemães Matthias Schweighöfer e Ruby O.Fee em Trancoso por Reprodução/Instagram

Ela contou que o noivo era o ator e cineasta alemão Matthias Schweighöfer, intérprete do tenente Franz do filme Operação Valquíria (2008) e de Ludwig Dieter de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, de 2021. Ele ainda dirigiu longas como What a Man (2011), Agente de Separação (2013) e Der Nanny (2015), além da série You Are Wanted (2017-2018).

A noiva também é famosa: trata-se da atriz alemã Ruby O. Fee, que participou da comédia de ação Exército de Ladrões: Invasão da Europa, lançada em 2021. O casal está junto desde 2019. "Ele casou com uma sereia e eu posso provar! Coisa linda de se ver", comentou Lívia.

Leia mais

Imagem - 'Oh Polêmico' denuncia que foi vítima de racismo em estabelecimento de Salvador: 'Nojo de preto'

'Oh Polêmico' denuncia que foi vítima de racismo em estabelecimento de Salvador: 'Nojo de preto'

Imagem - Namorada de Edmundo surpreende com declaração polêmica: 'Safra boa, não usa pronome neutro'

Namorada de Edmundo surpreende com declaração polêmica: 'Safra boa, não usa pronome neutro'

Imagem - Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Esqueça o prêmio final: Veja quanto ex-BBBs ganham em plataformas de conteúdo adulto

Tags:

Bahia Lívia Andrade Casamento Igreja Paróquia Trancoso

Mais recentes

Imagem - Veja 5 receitas fáceis para fazer com a criançada nas férias

Veja 5 receitas fáceis para fazer com a criançada nas férias
Imagem - Ana Castela pede socorro ao viver momentos de tensão em navio: 'Vai acabar o ar'

Ana Castela pede socorro ao viver momentos de tensão em navio: 'Vai acabar o ar'
Imagem - Comentário transfóbico contra Bruna Marquezine ganha repercussão internacional após flagra com Shawn Mendes

Comentário transfóbico contra Bruna Marquezine ganha repercussão internacional após flagra com Shawn Mendes

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
02

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
03

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar
04

Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar