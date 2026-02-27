Acesse sua conta
Bridgerton terá 5ª temporada? Veja o que já se sabe sobre o futuro da série

Após final da 4ª temporada, fãs especulam qual irmão da família será o próximo protagonista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 16:30

Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro
Quarta temporada de Bridgerton é inspirada no terceiro livro da série, Um perfeito Cavalheiro Crédito: Divulgação/Netflix

A quarta temporada de Bridgerton chegou ao fim nesta quinta-feira (26) e já deixou parte do público ansioso por novidades. Com o encerramento da história de Benedict Bridgerton e Sophie Baek, cresce a expectativa sobre a possível quinta temporada e qual integrante da família poderá assumir o centro da trama.

Até o momento, a Netflix não confirmou oficialmente a renovação da produção para um novo ano. Também não há definição sobre qual dos irmãos será o próximo a ganhar destaque na narrativa.

Ao longo de quatro temporadas, a série já explorou os romances de Daphne, Anthony, Colin e Benedict. Ainda faltam as histórias de Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth, o que mantém abertas diversas possibilidades para a continuação.

Entre os fãs e leitores dos livros de Julia Quinn, a aposta mais forte recai sobre Eloise. Na ordem original das obras, a personagem protagoniza o volume Para Sir Phillip, Com Amor, em que vive um relacionamento com Sir Phillip Crane, um viúvo reservado que mora no campo e cria dois filhos.

Sir Phillip já apareceu na adaptação televisiva e é interpretado por Chris Fulton, o que reforça as teorias de que a história pode ser desenvolvida em uma próxima temporada.

Apesar das expectativas, a série já demonstrou liberdade criativa para alterar a sequência dos livros. Por isso, a definição sobre a quinta temporada e seu protagonista ainda depende de anúncio oficial da plataforma.

