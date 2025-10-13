Acesse sua conta
Após anos de guerra, a paz finalmente reinará no Oriente Médio, diz Trump

Presidente dos EUA fez discurso no parlamento de Israel no dia em que reféns foram libertados pelo Hamas

  Estadão

  Estadão

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:45

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, em discurso no parlamento de Israel, que, depois de anos de guerra, a paz finalmente "reinará em um novo Oriente Médio". O discurso ocorre nesta segunda-feira, 12, após todos os reféns israelenses terem sido libertados pelo Hamas.

"É o fim de uma era de terror, é o começo de uma harmonia duradoura para Israel e todas as nações em uma região que será próspera. É um novo Oriente Médio", disse ele hoje, acrescentando que será uma "era de ouro" para a região.

Trump ainda comentou que Israel venceu tudo o que pode ser conquistado pela força das armas e agradeceu ao enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, bem como ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que ele descreveu como "um homem brilhante".

O presidente dos EUA afirmou ainda  que pretende ser um parceiro no esforço de reconstruir Gaza, e enfatizou que o enclave será imediatamente desmilitarizado e o Hamas, desarmado. De acordo com Trump, os EUA dispõem das melhoras armas do mundo "e demos muitas delas a Israel".

O republicano enfatizou que vai resolver também a guerra entre a Rússia e Ucrânia e que sua administração está ajudando o governo libanês a desarmar o Hezbollah. "Minha personalidade é toda voltada para acabar com guerras; parece funcionar," pontuou.

No início do discurso, Trump chegou a ser interrompido por manifestantes, que foram retirados do parlamento.

