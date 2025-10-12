VEJA

Fim do carimbo no passaporte: Europa começa a adotar novo modelo a partir de hoje

Novo sistema será adotado por 29 países e deve ser totalmente implementado até abril de 2026

Carol Neves

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 09:54

Carimbo no passaporte Crédito: Shutterstock

A União Europeia começa a substituir o carimbo manual no passaporte por um sistema eletrônico de controle de fronteiras a partir deste domingo (12). A mudança será gradual e a previsão é que seja concluída até 9 de abril de 2026. Até lá, ainda será possível obter o selo tradicional.

O novo Sistema de Entrada/Saída (EES) será aplicado em 29 países europeus, incluindo França, Portugal e Espanha, mas o Reino Unido ficará de fora. O recurso permitirá identificar viajantes por meio de dados biométricos, como reconhecimento facial e impressões digitais, sem custo adicional para os usuários.

O EES é obrigatório para estrangeiros que não sejam cidadãos da União Europeia nem da Islândia, Liechtenstein, Noruega ou Suíça, e que entrem em algum dos países participantes para estadias de até 90 dias em um período de 180 dias — situação que inclui brasileiros.

Turismo e Viagem - a arte de viajar 1 de 9

Como funcionará

Na chegada à fronteira, agentes coletarão dados biométricos do viajante, como impressões digitais ou fotografia facial. Também será possível cadastrar essas informações em equipamentos instalados em pontos de entrada ou por meio de aplicativos disponibilizados pelo país, quando disponíveis. Mesmo com pré-cadastro, a checagem por um agente de imigração será obrigatória, e os dados poderão ser recolhidos novamente se necessário.

O EES integra um pacote de mudanças nos controles fronteiriços da União Europeia, que inclui o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (Etias). Previsto para entrar em operação no último trimestre de 2026, o Etias exigirá autorização eletrônica para viajantes de países isentos de visto, como o Brasil, com custo de 20 euros.

Países participantes do EES: