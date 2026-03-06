INVESTIGAÇÃO

‘Se houver culpa do médico, queremos justiça’, diz irmão de jovem que morreu após ter intestino perfurado em colonoscopia

Após a complicação, o homem chegou a ser transferido para a UTI de um hospital, mas não resistiu

Após a morte do assistente administrativo Thyago da Silva Severino, 34 anos, que teve o intestino perfurado durante uma colonoscopia realizada em uma clínica particular em Cerejeiras, em Rondônia, a família informou, por meio de nota, que registrou ocorrência policial, não por sentimento de vingança ou pré-julgamento, mas com o objetivo exclusivo de que os fatos sejam devidamente apurados dentro da legalidade. A morte ocorreu no começo da manhã do último sábado (28).

O exame fazia parte do acompanhamento médico que o assistente administrativo realizava regularmente. “A gente não tem nenhuma intenção de vingança. Queremos esclarecimento. Se ficar comprovado que foi algo inevitável, vamos ficar em paz. Mas, se houver culpa do médico por negligência, imprudência ou imperícia, também queremos que haja responsabilização”, disse um irmão de Tyago, em entrevista ao G1.

Em nota, a família ressalta que busca o esclarecimento completo das circunstâncias que levaram à perfuração intestinal, incluindo a avaliação da conduta médica, dos equipamentos utilizados e do método empregado durante o exame. Ele afirmam ainda que buscam, através da investigação, saber a veracidade dos fatos.

"O que se pretende é apenas a verdade. Caso haja eventual responsabilização de qualquer natureza, que esta ocorra na medida da culpabilidade apurada pelas autoridades competentes", defendem. Eles alegam ainda que a família também tomou conhecimento de que "episódio semelhante teria ocorrido recentemente com outro paciente na mesma clínica e mesmo médico, fato que reforça a necessidade de apuração rigorosa".

Thyago compareceu a uma clínica tradicional e bem conhecida na cidade de Cerejeiras acompanhado da mãe, no dia 27 de fevereiro, por volta das 8h30, para a realização de um exame de colonoscopia, de caráter preventivo. O médico responsável pelo procedimento, que não teve a identidade divulgada pela família, era também seu nefrologista há aproximadamente oito anos, profissional que conhecia amplamente seu histórico clínico, segundo a família.

Durante a realização do exame, houve uma perfuração intestinal. "Naquele momento, o médico informou à mãe que não havia sido possível concluir o procedimento, relatando que o intestino estaria 'um pouco comprometido' e que possivelmente teria ocorrido uma perfuração". Diante do quadro, Thyago foi encaminhado ao Hospital São Lucas, na cidade de Cerejeiras. Ao dar entrada na unidade, foi encaminhado imediatamente para o Hospital Regional de Vilhena, unidade de maior complexidade. Lá, foi encaminhado diretamente para o centro cirúrgico.

"Inicialmente, havia a suspeita de uma perfuração isolada ou pequenas perfurações. Contudo, durante a cirurgia, foi constatado que havia múltiplas perfurações intestinais, incluindo uma lesão extensa que impossibilitou a sutura. Foi necessária a interrupção do intestino e a realização de colostomia, com previsão de futura cirurgia reconstrutiva", informou a família. Após o procedimento cirúrgico, Thyago foi encaminhado à UTI. No entanto, por volta das 19h do mesmo dia, foi constatada uma infecção generalizada, evoluindo para óbito na manhã do dia seguinte.