Tragédia em casa de repouso: corpo da última vítima é encontrado e número de mortos chega a 12

Wendel de Novais
Publicado em 6 de março de 2026 às 07:35
O corpo da última vítima que permanecia desaparecida após o desabamento de uma casa de repouso no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi localizado na manhã desta sexta-feira (6). A vítima é uma idosa de 77 anos. Com a confirmação, o número de mortos na tragédia chegou a 12. As informações são do g1.
Ao todo, 29 pessoas foram atingidas pelo colapso da estrutura. Do total, 12 morreram, oito foram resgatadas com vida pelos socorristas e outras nove conseguiram sair do imóvel antes da queda do prédio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a localização da última vítima exigiu uma operação complexa. O corpo foi encontrado em um ponto diferente daquele onde inicialmente se imaginava que ela estivesse, o que dificultou o trabalho das equipes de busca. Mais de 100 militares participaram da operação de resgate.
Desabamento aconteceu em casa de reopouso em Belo Horizonte
"O quarto onde ela deveria estar teve uma uma perfuração, a laje quebrou e ela caiu em um andar abaixo de onde deveria estar. Então tivemos que acessar o subsolo, fazer buscas em meio aos escombros e a encontramos nesse local. Infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e está sem sinais vitais", explicou o tenente Elias Cristóvão ao g1.
Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, existem indícios iniciais de que o desabamento possa ter relação com algum tipo de intervenção na estrutura do imóvel.
A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do colapso. Após a conclusão das buscas pelos bombeiros, peritos da corporação devem iniciar a análise técnica da área.
Os laudos periciais serão fundamentais para esclarecer se a queda da construção ocorreu por acidente ou se houve responsabilidade criminal.
Informações preliminares apontam que uma obra de ampliação estaria sendo realizada no local. Apesar disso, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ainda é cedo para estabelecer qualquer relação direta entre a intervenção e o desabamento.
De acordo com a corporação, os corpos que estavam no Instituto Médico Legal já foram liberados para as famílias. As identidades das vítimas, no entanto, ainda não foram divulgadas oficialmente.