Tragédia em casa de repouso: corpo da última vítima é encontrado e número de mortos chega a 12

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:35

Bombeiros atuaram após desabamento Crédito: Reprodução/TV Globo

O corpo da última vítima que permanecia desaparecida após o desabamento de uma casa de repouso no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi localizado na manhã desta sexta-feira (6). A vítima é uma idosa de 77 anos. Com a confirmação, o número de mortos na tragédia chegou a 12. As informações são do g1.

Ao todo, 29 pessoas foram atingidas pelo colapso da estrutura. Do total, 12 morreram, oito foram resgatadas com vida pelos socorristas e outras nove conseguiram sair do imóvel antes da queda do prédio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a localização da última vítima exigiu uma operação complexa. O corpo foi encontrado em um ponto diferente daquele onde inicialmente se imaginava que ela estivesse, o que dificultou o trabalho das equipes de busca. Mais de 100 militares participaram da operação de resgate.

"O quarto onde ela deveria estar teve uma uma perfuração, a laje quebrou e ela caiu em um andar abaixo de onde deveria estar. Então tivemos que acessar o subsolo, fazer buscas em meio aos escombros e a encontramos nesse local. Infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e está sem sinais vitais", explicou o tenente Elias Cristóvão ao g1.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, existem indícios iniciais de que o desabamento possa ter relação com algum tipo de intervenção na estrutura do imóvel.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do colapso. Após a conclusão das buscas pelos bombeiros, peritos da corporação devem iniciar a análise técnica da área.

Os laudos periciais serão fundamentais para esclarecer se a queda da construção ocorreu por acidente ou se houve responsabilidade criminal.

Informações preliminares apontam que uma obra de ampliação estaria sendo realizada no local. Apesar disso, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ainda é cedo para estabelecer qualquer relação direta entre a intervenção e o desabamento.

De acordo com a corporação, os corpos que estavam no Instituto Médico Legal já foram liberados para as famílias. As identidades das vítimas, no entanto, ainda não foram divulgadas oficialmente.

