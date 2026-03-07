Investigado por estupro de criança de 11 anos é preso no Pará

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de março de 2026 às 19:04
Um homem de 40 anos suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, no município de Itororó, no Sudoeste da Bahia, foi preso neste sábado (7). Ele foi localizado no estado do Pará.
O homem estava na zona rural de Medicilândia (PA), quando foi encontrado pela polícia após troca de informações entre as equipes das Polícias Civis da Bahia e do Pará.
O caso foi denunciado pelos pais da vítima na Delegacia Territorial de Itororó no dia 5 de fevereiro deste ano. Após descobrir que os genitores da vítima haviam prestado queixa, o investigado deixou a Bahia e retornou ao Pará.
A prisão preventiva foi decretada pela Vara Criminal de Itororó, após representação da autoridade policial responsável pela investigação. O suspeito permanece à disposição da Justiça.