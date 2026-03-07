BAHIA

Investigado por estupro de criança de 11 anos é preso no Pará

Crime foi cometido na cidade de Itororó, no Sudoeste baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 19:04

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 40 anos suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, no município de Itororó, no Sudoeste da Bahia, foi preso neste sábado (7). Ele foi localizado no estado do Pará.



O homem estava na zona rural de Medicilândia (PA), quando foi encontrado pela polícia após troca de informações entre as equipes das Polícias Civis da Bahia e do Pará.

O caso foi denunciado pelos pais da vítima na Delegacia Territorial de Itororó no dia 5 de fevereiro deste ano. Após descobrir que os genitores da vítima haviam prestado queixa, o investigado deixou a Bahia e retornou ao Pará.