MAIRI

Filho é preso em flagrante após agredir a própria mãe e quebrar móveis na Bahia

Prisão ocorreu após denúncia de violência doméstica em Mairi

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 17:06

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (6), no povoado do Angico, em Mairi, no interior da Bahia, pelos crimes de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e dano.



A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Mairi após denúncia de que o suspeito agredia a própria mãe, de 40 anos. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e constataram que, além das agressões, o homem também danificava objetos no interior da residência.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia 1 de 22