Filho é preso em flagrante após agredir a própria mãe e quebrar móveis na Bahia

Prisão ocorreu após denúncia de violência doméstica em Mairi

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 17:06

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (6), no povoado do Angico, em Mairi, no interior da Bahia, pelos crimes de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e dano.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Mairi após denúncia de que o suspeito agredia a própria mãe, de 40 anos. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e constataram que, além das agressões, o homem também danificava objetos no interior da residência.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi preso em flagrante. Ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

