Dois homens são baleados durante ação da PM em Salvador

Polícia Militar afirmou que houve confronto após equipes serem recebidas com tiros

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de março de 2026 às 16:04

Dois homens foram baleados durante confronto com a PM em Macaúbas Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Dois homens foram baleados na manhã desta sexta-feira (6), na localidade conhecida como Pela Porco, no bairro Macaúbas, em Salvador. A Polícia Militar afirmou, em nota, que as vítimas são suspeitas e teriam entrado em confronto com as equipes.



Segundo a PM, o Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO) chegou ao local após receber a denúncia de que um grupo de homens armados estaria traficando drogas na região. Os policiais afirmam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos, que fugiam do local.

Dois homens foram encontrados feridos nas proximidades da rua por onde os suspeitos correram. Eles foram socorridos por populares e levados para uma unidade de saúde da região, onde receberam atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, foram encontrados 187 pinos de cocaína e 30 pedras de crack. O caso foi apresentado na Central de Flagrantes.