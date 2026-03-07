Dois homens são baleados durante ação da PM em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 7 de março de 2026 às 16:04
Dois homens foram baleados na manhã desta sexta-feira (6), na localidade conhecida como Pela Porco, no bairro Macaúbas, em Salvador. A Polícia Militar afirmou, em nota, que as vítimas são suspeitas e teriam entrado em confronto com as equipes.
Segundo a PM, o Batalhão de Pronto Emprego Operacional (BPEO) chegou ao local após receber a denúncia de que um grupo de homens armados estaria traficando drogas na região. Os policiais afirmam que foram recebidos a tiros pelos suspeitos, que fugiam do local.
Dois homens foram baleados durante confronto com a PM em Macaúbas
Dois homens foram encontrados feridos nas proximidades da rua por onde os suspeitos correram. Eles foram socorridos por populares e levados para uma unidade de saúde da região, onde receberam atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
De acordo com a Polícia Militar, foram encontrados 187 pinos de cocaína e 30 pedras de crack. O caso foi apresentado na Central de Flagrantes.
"Diligências estão em andamento para identificar os demais envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do fato", informou a Polícia Civil.