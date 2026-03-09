Acesse sua conta
Novo concurso de prefeitura tem 272 vagas e salários de até R$ 8,8 mil

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 12:10

Prefeitura de Itapeva Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Itapeva, no estado de Minas Gerais, seguem abertas até o dia 16 de março de 2026. O certame oferece 272 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

O maior destaque do concurso é para cargos que oferecem remuneração de até R$ 8,8 ml conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.

Prefeitura de Itapeva

Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
Vagas e salários foram publicados por Reprodução
1 de 7
Vagas e salários foram publicados por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, de acordo com o cargo.

As taxas de inscrição variam de R$ 74,60 a R$ 114,60, a depender da função escolhida.

Resumo do Concurso

Inscrições: até 16/03/2026

Vagas: 272

Salário: até R$ 8,8 mil

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP)

Local: Itapeva (MG)

Edital: Informações completas no site da ABCP.

