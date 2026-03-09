Novo concurso de prefeitura tem 272 vagas e salários de até R$ 8,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de março de 2026 às 12:10
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Itapeva, no estado de Minas Gerais, seguem abertas até o dia 16 de março de 2026. O certame oferece 272 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.
O maior destaque do concurso é para cargos que oferecem remuneração de até R$ 8,8 ml conforme previsto no edital. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários.
Prefeitura de Itapeva
Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por outras etapas previstas em edital, de acordo com o cargo.
As taxas de inscrição variam de R$ 74,60 a R$ 114,60, a depender da função escolhida.
Resumo do Concurso
Inscrições: até 16/03/2026
Vagas: 272
Salário: até R$ 8,8 mil
Níveis: fundamental, médio e superior
Banca: Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP)
Local: Itapeva (MG)