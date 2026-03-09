Acesse sua conta
Concursos públicos abertos têm mais de 2,5 mil vagas e salários de até R$ 31 mil

Oportunidades incluem tribunais, órgãos estaduais, prefeitura e Marinha

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 05:15

Concursos públicos abertos têm mais de 2,5 mil vagas e salários de até R$ 31 mil Crédito: Reprodução

Concurseiros que buscam estabilidade e bons salários encontram diversas oportunidades abertas no país. Editais publicados ou com inscrições em andamento somam mais de mil vagas imediatas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 31.975,77, como no concurso do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 31 mil, além de benefícios. Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)

Vagas: 100 vagas

Salário: até R$ 31.975,77

Inscrições: até às 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 319,75

Banca: Fundação Getulio Vargas

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas.
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos.
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas.

Badesul Desenvolvimento

Vagas: 13

Salário: até R$ 8.996,32

Inscrições: até as 18h do dia 21 de março

Taxa: entre R$ 118,79 e R$ 270,84

Banca: Instituto Legalle

Edital Banco BADESUL 2026

Concurso do banco está com inscrição aberta
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
Concurso do banco está com inscrição aberta por Edital
Concurso do banco está com inscrição aberta

Araucária Nitrogenados S.A (Ansa)

Vagas: 126

Salário: até R$ 8.248,49

Inscrições: até 23/03/2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Banca: Cebraspe

Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

Vagas: 200

Salário: até R$ 7.445,86

Inscrições: até 31/06/2026

Taxa: entre R$ 120 a R$ 190

Banca: Idcap

Prefeitura de São Leopoldo

Vagas: 471

Salário: até R$ 4.623,61

Inscrições: até 16 de março de 2026

Taxa: entre R$ 190,20 e R$ 253,60

Banca: Fundação La Salle

Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo

Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo
Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo por Reprodução
Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo por Reprodução
Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo por Reprodução
Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo por Reprodução
Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Vagas: 380

Salário: até R$ 4,2 mil

Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 59

Banca: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP)

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil.
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República

Marinha do Brasil – Fuzileiro Naval

Vagas: 1,6 mil

Salário: até R$ 2.505,10

Inscrições: até 10 de abril

Taxa: R$ 40

Banca: Marinha

