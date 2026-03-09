OPORTUNIDADE

Concursos públicos abertos têm mais de 2,5 mil vagas e salários de até R$ 31 mil

Oportunidades incluem tribunais, órgãos estaduais, prefeitura e Marinha

Wendel de Novais

Publicado em 9 de março de 2026 às 05:15

Concursos públicos abertos têm mais de 2,5 mil vagas e salários de até R$ 31 mil Crédito: Reprodução

Concurseiros que buscam estabilidade e bons salários encontram diversas oportunidades abertas no país. Editais publicados ou com inscrições em andamento somam mais de mil vagas imediatas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 31.975,77, como no concurso do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 31 mil, além de benefícios. Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)

Vagas: 100 vagas

Salário: até R$ 31.975,77

Inscrições: até às 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 319,75

Badesul Desenvolvimento

Vagas: 13

Salário: até R$ 8.996,32

Inscrições: até as 18h do dia 21 de março

Taxa: entre R$ 118,79 e R$ 270,84

Araucária Nitrogenados S.A (Ansa)

Vagas: 126

Salário: até R$ 8.248,49

Inscrições: até 23/03/2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

Vagas: 200

Salário: até R$ 7.445,86

Inscrições: até 31/06/2026

Taxa: entre R$ 120 a R$ 190

Prefeitura de São Leopoldo

Vagas: 471

Salário: até R$ 4.623,61

Inscrições: até 16 de março de 2026

Taxa: entre R$ 190,20 e R$ 253,60

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Vagas: 380

Salário: até R$ 4,2 mil

Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril

Taxa: R$ 59

Marinha do Brasil – Fuzileiro Naval

Vagas: 1,6 mil

Salário: até R$ 2.505,10

Inscrições: até 10 de abril