Concursos públicos abertos têm mais de 2,5 mil vagas e salários de até R$ 31 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 9 de março de 2026 às 05:15
Concurseiros que buscam estabilidade e bons salários encontram diversas oportunidades abertas no país. Editais publicados ou com inscrições em andamento somam mais de mil vagas imediatas para candidatos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações que podem chegar a R$ 31.975,77, como no concurso do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).
As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 31 mil, além de benefícios. Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:
Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA)
Vagas: 100 vagas
Salário: até R$ 31.975,77
Inscrições: até às 16h do dia 2 de abril
Taxa: R$ 319,75
Banca: Fundação Getulio Vargas
Cinco dicas para se preparar para concursos
Badesul Desenvolvimento
Vagas: 13
Salário: até R$ 8.996,32
Inscrições: até as 18h do dia 21 de março
Taxa: entre R$ 118,79 e R$ 270,84
Banca: Instituto Legalle
Edital Banco BADESUL 2026
Araucária Nitrogenados S.A (Ansa)
Vagas: 126
Salário: até R$ 8.248,49
Inscrições: até 23/03/2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 120
Banca: Cebraspe
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)
Vagas: 200
Salário: até R$ 7.445,86
Inscrições: até 31/06/2026
Taxa: entre R$ 120 a R$ 190
Banca: Idcap
Prefeitura de São Leopoldo
Vagas: 471
Salário: até R$ 4.623,61
Inscrições: até 16 de março de 2026
Taxa: entre R$ 190,20 e R$ 253,60
Banca: Fundação La Salle
Cargos da concurso da Prefeitura de São Leopoldo
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Vagas: 380
Salário: até R$ 4,2 mil
Inscrições: até as 16h do dia 2 de abril
Taxa: R$ 59
Concurso público - quais pagam maiores salários
Marinha do Brasil – Fuzileiro Naval
Vagas: 1,6 mil
Salário: até R$ 2.505,10
Inscrições: até 10 de abril
Taxa: R$ 40
Banca: Marinha