ESQUADRÃO PRONTO

Com força máxima, Bahia está escalado para enfrentar o Corinthians na estreia da Série A

Bola rola às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP)

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:02

Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia inicia sua trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quarta-feira (28), às 20h, diante do Corinthians, na Vila Belmiro. Para começar a competição com o pé direito, o técnico Rogério Ceni promoveu nove mudanças em relação à equipe alternativa que venceu o último Ba-Vi e manda a campo o time considerado titular.

Com isso, o Tricolor inicia a partida com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Jogos do Bahia na Série A de 2026 1 de 38

Do outro lado, o Corinthians, comandado por Dorival Júnior, também vai a campo com força máxima. A equipe paulista está escalada com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Garro, Memphis e Yuri Alberto.