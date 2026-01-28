Acesse sua conta
Com força máxima, Bahia está escalado para enfrentar o Corinthians na estreia da Série A

Bola rola às 20h, na Vila Belmiro, em Santos (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:02

Time do Bahia
Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia inicia sua trajetória na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 nesta quarta-feira (28), às 20h, diante do Corinthians, na Vila Belmiro. Para começar a competição com o pé direito, o técnico Rogério Ceni promoveu nove mudanças em relação à equipe alternativa que venceu o último Ba-Vi e manda a campo o time considerado titular.

Com isso, o Tricolor inicia a partida com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. 

Do outro lado, o Corinthians, comandado por Dorival Júnior, também vai a campo com força máxima. A equipe paulista está escalada com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo e Breno Bidon; Garro, Memphis e Yuri Alberto.

Com 100% de aproveitamento na temporada e embalado pela vitória sobre o maior rival, o Vitória, no Barradão, o Bahia chega confiante para a estreia no Brasileirão, buscando manter o bom momento e conquistar os três pontos fora de casa. Para o confronto, no entanto, o Tricolor não poderá contar com os atacantes Mateo Sanabria e Ruan Pablo, que seguem em recuperação de lesão.

Tags:

Bahia Brasileirão Corinthians Serie A Campeonato Brasileiro

