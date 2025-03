DOIS LADOS DE UMA ARTISTA

Documentário da Netflix revela a intimidade de Larissa Machado e sua persona popstar Anitta

Filme explora intimidade da cantora através das lentes de um amigo e ex-crush de infância

Luiza Gonçalves

Publicado em 11 de março de 2025 às 09:25

Documentário da Netflix revela a intimidade de Larissa Machado e sua persona popstar Anitta Crédito: Divulgação/Netflix

Larissa de Macedo Machado é globalmente conhecida como Anitta, a maior popstar brasileira da atualidade, que atingiu marcas históricas na música, com milhões de fãs ao redor do mundo. Parte da sua trajetória profissional já foi retratada no audiovisual com Vai Anitta (2018) e Anitta: Made in Honório (2020). Agora, a cantora carioca surpreendeu o público com um lado pouco visto até então pelas câmeras: a intimidade por trás do sucesso. No novo documentário lançado pela Netflix , Larissa: O Outro Lado de Anitta, a estrela propõe despir-se da fama para explorar a face da jovem de Honório Gurgel, em seu universo familiar e pessoal.>

Filmado desde 2022, a obra centra na dualidade entre as duas personas que compõem a cantora. De um lado a destemida, confiante e implacável Anitta, que detém o controle da sua carreira e é ambiciosa. Do outro, Larissa, que é mais vulnerável, insegura, que quer ter a família e as pessoas a quem ama como prioridade - e que, em determinados momentos, se vê sufocada pelo peso da figura pública.>

As cenas acompanham sua trajetória, mostrando entrevistas, shows e marcos como sua apresentação no Coachella, a conquista do VMA e o topo das paradas com o single Envolver, além de momentos íntimos com a família e de exaustão da artista, em que fica evidente a necessidade da reconexão consigo mesma.>

“Foi quando eu comecei a não caber em mim mesma limitadamente só como Anitta. Eu senti que as pessoas me viam muito como uma coisa só e eu não me sentia uma coisa só. Me sentia várias coisas ao mesmo tempo e comecei a ter vontade de mostrar”, descreveu a artista sobre a motivação para o longa, em entrevista ao Hugo Gloss. Para contar essa história, Anitta explica ainda uma peça central da produção: a escolha de Pedro Cantelmo, um ex-namorado e amigo de infância para ser o diretor e narrador do filme.>

Esgotamento>

“Como ele me conhecia muito como Larissa, não ia ter esse pé atrás que a maioria das pessoas tinham, porque queria que a pessoa estivesse ali dormindo acordando, filmando os poucos momentos que eu consigo ser Larissa, principalmente numa turnê. Então, a pessoa tinha que ter esse nível de intimidade”, conta.>

Durante as filmagens, um relacionamento entre Pedro e Anitta surgiu, tornando-se uma das tramas do longa e que, segundo a cantora, contribuiu para o nível de abertura nas conversas registradas entre os dois. “Tem várias conversas que eu esquecia que a gente estava gravando, porque a gente está conversando ali como um casal”, relembra.>

Os sentimentos de Larissa estão em primeiro plano: a admiração pelos irmãos e tias; a relação de amor com pai, destacando um momento em que este enfrentou um câncer, passou por cirurgia e se curou; e a dificuldade para acessar o carinho materno na infância - hoje, ela vive com a mãe uma relação oposta, de muita proximidade. Há ainda curiosidades, como a admiração da artista pela cantora e atriz Carmen Miranda, revelada em objetos pessoais, papel de parede do celular e conversas com amigos. A ‘baiana’ que inspirou Dorival Caymmi também alçou voo e atingiu sucesso internacional, mas pagou um preço alto com a sobrecarga que a levou a óbito.>