STREAMING

Continuação? Produtores de 'Adolescência' revelam impacto inesperado da série e planejam futuro com Netflix

Série tem feito sucesso e provocado reflexões sobre a juventude, comportamento on-line e masculinidade

"Na verdade não esperávamos que teria esse alcance social, conseguindo atravessar barreiras de raça, credo e classe com sua mensagem sobre os jovens", revelou Graham, que vive o pai do jovem Jamie na série. Sua esposa e parceira de produção, Hannah, complementou: "Recebemos muitos relatos de adolescentes dizendo 'obrigado por me ajudar a conversar com meus pais sobre assuntos que eu não sabia como abordar'".>