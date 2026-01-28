TEMPO

Cidade baiana é apontada como a mais fria do Nordeste; veja temperatura

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:14

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 16,3 °C nesta terça-feira (27). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 17 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 17,1 °C, e Barreiras, no Extremo Oeste, com 17,4 °C.

Visite Lençóis: conheça algumas das atrações turísticas na cidade dos diamantes 1 de 62