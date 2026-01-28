VERÃO

Feijão, samba e jornalismo: Ana Mametto agita a 5ª edição da Feijoada.Com no Rio Vermelho

Tradicional encontro da comunicação baiana terá ainda Samba de Farofa e Renan Pinheiro no coração do bairro mais boêmio de Salvador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:09

Em sua 5ª edição, o tradicional evento do Sinjorba reúne jornalistas e publicitários no dia 31 de janeiro; Samba de Farofa e Renan Pinheiro completam o agito Crédito: Divulgação

O verão de Salvador é feito de encontros, e um dos mais esperados pela turma da comunicação já tem data e local para acontecer. No dia 31 de janeiro, a partir das 12h, o Rio Vermelho se torna o epicentro do jornalismo baiano com a realização da Feijoada.Com 2026. Em sua 5ª edição, o evento promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (Sinjorba) promete transformar o Show Bar em um território de celebração e integração.

A grande estrela da tarde é a cantora Ana Mametto, que traz para o palco uma conexão especial: além de ser uma das vozes mais potentes da nossa música, ela também é jornalista de formação. "A Feijoada.Com tem um significado especial. É uma alegria levar minha música para esse encontro que celebra os afetos e o jornalismo. Poder unir a arte à minha formação profissional é motivo de gratidão e festa", conta Ana.

Não é só de notícias que vive o comunicador. Para garantir o balanço, a programação musical conta ainda com o talento de Renan Pinheiro e a batida contagiante da banda Samba de Farofa. O evento, que já se consolidou como a principal "resenha" da categoria no verão, espera reunir cerca de 300 participantes, entre jornalistas, radialistas, publicitários e gestores.

Muito além de um almoço, a Feijoada.Com funciona como um espaço simbólico de reconhecimento e troca de experiências entre diferentes gerações que constroem a comunicação na Bahia diariamente. O encontro conta com o patrocínio de peso de órgãos como Sufotur, Secom (Bahia e Salvador), Bahiagás, Câmara Municipal de Salvador, além de parceiros da gastronomia como o Feijão Manolinho e a Belo Charque.