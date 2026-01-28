Acesse sua conta
Fisioterapeuta é acusada de fraude por plano de saúde na Região Metropolitana de Salvador

Justiça autorizou que seguradora não realize pagamentos à profissional

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:55

Seguradora foi autorizada a negar pagamentos à profissional
Seguradora foi autorizada a negar pagamentos à profissional Crédito: Shutterstock

O plano de saúde SulAmérica identificou indícios de fraude em pedidos de reembolso relacionados a sessões de fisioterapia em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A constatação foi feita a partir de auditoria interna realizada pela seguradora, que apontou irregularidades em uma parte significativa das solicitações analisadas.

A fisioterapeuta, identificada como Vanyere de Lima Almeida, apresentou faturamento total de cerca de R$ 120 mil junto à operadora. Em uma amostra de 119 solicitações de reembolso avaliadas, foi identificada fraude no valor de R$ 26,1 mil, o que representa mais de 20% dos pedidos analisados.

Entre as inconsistências encontradas estão comprovantes bancários que não foram reconhecidos pela instituição financeira emissora e indícios de que os atendimentos não teriam sido pagos previamente pelos beneficiários, com quitação ocorrendo apenas após o recebimento do reembolso.

A reportagem tentou entrar em contato com a profissional, mas não obteve retorno até esta publicação. O espaço segue aberto para manifestações. 

Justiça 

Diante dos indícios de fraude, a SulAmérica protocolou notícia-crime e ingressou com ação judicial contra a fisioterapeuta. Em decisão liminar proferida pela 8ª Vara Cível e Comercial, em dezembro, a Justiça reconheceu a existência de elementos que indicam a probabilidade de um esquema voltado à obtenção de reembolsos indevidos, por meio da simulação de tratamentos fisioterapêuticos e da utilização de documentação falsa.

A Justiça determinou que Vanyere de Lima Almeida se abstenha de emitir recibos, notas fiscais ou quaisquer documentos destinados à instrução de pedidos de reembolso de beneficiários da SulAmérica. O juízo também autorizou a seguradora a negar solicitações de reembolso relacionadas a atendimentos atribuídos à profissional. 

Em nota, a SulAmérica afirma que mantém políticas rigorosas de prevenção, detecção e combate a fraudes, atuando de forma proativa e colaborando com as autoridades para a responsabilização dos envolvidos.

A companhia informa ainda que utiliza tecnologias avançadas, como inteligência artificial e análises automatizadas, além de equipes especializadas em auditoria, para identificar padrões suspeitos de irregularidades.

