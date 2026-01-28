VITIVINICULTURA

Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco

Publicação traz dados atualizados sobre produção, uvas e hectares cultivados e perfis completos das empresas que atuam no Sertão

Paula Theotonio

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 12:09

Ebook Vinhos Vale do São Francisco tem 38 páginas foi elaborado através de pesquisas e entrevistas com vinícolas e instituições parceiras Crédito: Divulgação

O Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (VINHOVASF) lançou nesta terça-feira (27) um ebook completo com informações sobre a vitivinicultura da região. Com dados atualizados sobre produção, uvas e hectares cultivados e perfis completos das empresas que atuam no Sertão, o material também promove uma imersão nas paisagens marcantes da caatinga e as histórias definem este território único no mundo.

De acordo com o diretor executivo do Vinhovasf, Rodrigo Fabian, o projeto atende a uma demanda do próprio setor. “Esta é uma ferramenta singular para profissionais do setor, estudantes, educadores, comunicadores, enoturistas e, claro, os apaixonados pelos vinhos brasileiros”, destaca o diretor executivo do Vinhovasf, Rodrigo Fabian.

Com curadoria e produção de conteúdo do enólogo Euclides Neto e da jornalista Paula Theotonio (essa que vos escreve), além de uma seleção de fotografias, o ebook Vinhos Vale do São Francisco tem 38 páginas foi elaborado através de pesquisas e entrevistas com vinícolas e instituições parceiras, como Embrapa Semiárido e IF-SertãoPE. Ainda em 2026, deve ganhar uma edição em inglês, voltada ao mercado internacional.

“Este é o primeiro dos nossos projetos que visam a comunicar com clareza a força do Vale do São Francisco, hoje segunda maior produtora de vinhos e derivados da uva do Brasil”, destaca. O download do ebook é gratuito através deste link - https://forms.gle/sebHBxHqnU8exvgp7.

A IP Vale do São Francisco para vinhos e espumantes

Localizado entre Bahia e Pernambuco, às margens do Velho Chico e em meio ao bioma caatinga, o Vale do São Francisco é um dos terroirs mais singulares do Brasil. Atualmente, as empresas da região processam cerca de 90 milhões de toneladas de uvas para produção de vinhos finos e de mesa tranquilos, frisantes e de espumantes; sucos e outros derivados. Desde 2022, seus melhores vinhos e espumantes passaram a ser protegidos e exaltados pela Indicação de Procedência Vale do São Francisco (IP-VSF).

A IP-VSF é a primeira a englobar vinhos finos e espumantes elaborados em zonas tropicais do globo. Nessas regiões, pode ocorrer mais de um ciclo vegetativo da videira por ano, diferentemente de vinhos elaborados em áreas temperadas. No Vale, isso é possível graças à irrigação e ao clima tropical semiárido, com temperaturas elevadas que viabilizam a produção de uvas e vinhos de janeiro a dezembro, com até duas safras e meia por videira. Além, ainda, da possibilidade de colheitas escalonadas ao longo do ano nas diferentes parcelas de vinhedos.

Essa indicação geográfica foi a primeira do Brasil fora da região Sul e também a integrar municípios de dois estados: Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco; e Casa Nova e Curaçá, na Bahia. Devido à extensão territorial e às diferenças entre safras, os vinhos da região apresentam características bem variadas. Vão desde brancos leves de aromas florais a barricados com nuances de frutas tropicais e de caroço, passando por rosés diversos, tintos leves e jovens e chegando até aos mais encorpados, aptos ao envelhecimento. Os espumantes, também, podem ser de jovens a maturados, de extra-brut a moscatéis. Os rótulos com selo da IP Vale do São Francisco já podem ser adquiridos no mercado brasileiro.

Sobre o VINHOVASF

Fundado em 2003, o Instituto do Vinho do Vale do São Francisco – VINHOVASF nasceu para atender às demandas do setor vitivinícola no Submédio São Francisco. Desde então, tem atuado na conquista de incentivos fiscais voltados para o segmento e na captação de recursos que viabilizaram a obtenção da Indicação de Procedência (IP) Vale do São Francisco.