Por que as reservas particulares são fundamentais para proteger a água em tempos de crise climática

A Bracell mantém quatro RPPNs, entre elas a Lontra, no Litoral Norte, reconhecida pela Unesco

M Meryellen Oliveira

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 05:00

Pertencente à Bracell, a RPPN Lontra, que recebeu o primeiro reconhecimento em 2018, é a maior unidade deste gênero do litoral norte da Bahia, com 1.377 hectares, o que equivale a 1.377 campos de futebol Crédito: Acervo Bracell

No Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), celebrado em 31 de janeiro, a reflexão sobre a proteção da água se torna mais necessária. Em um cenário marcado pelas mudanças climáticas, pela escassez hídrica e eventos extremos, a água se consolida como um dos recursos naturais mais estratégicos. Proteger nascentes e cursos d’água deixou de ser apenas uma pauta ambiental para se tornar um desafio central para o desenvolvimento sustentável. Nesse cenário, as RPPNs assumem um papel importante e crucial para garantir o ciclo dos recursos hídricos.

Criadas por iniciativa voluntária de proprietários de terras, essas reservas são unidades de conservação da vegetação nativa e dos ecossistemas associados. Ao proteger essas áreas, eles contribuem para o equilíbrio das águas, favorecendo a infiltração no solo, reduzindo a erosão nos rios e protegendo nascentes, como as mais de 1.750 presentes em áreas ambientais da Bracell na Bahia, e mananciais que abastecem comunidades e atividades produtivas.

Empresas vinculadas à Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) preservam, em todo o estado da Bahia, cerca de 400 mil hectares de vegetação nativa, reforçando a importância do setor privado na agenda de conservação da flora e fauna. Nesse contexto, companhias como a Bracell vêm ocupando papel de destaque, mantendo quatro RPPNs, que somam mais de 3.000 hectares, entre elas a Lontra, no Litoral Norte, com 1.377 hectares de Mata Atlântica, bioma estratégico para a segurança hídrica e climática, além de ser abrigo de espécies raras e ameaçadas de extinção. Por esse potencial, a RPPN Lontra é reconhecida como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura).

A vegetação preservada nessas áreas atua como uma infraestrutura natural, regulando o regime das chuvas, evitando o assoreamento de rios e garantindo maior resiliência frente às mudanças climáticas, tão importantes para fazer frente às transformações significativas e duradouras nos padrões de temperatura e clima do planeta, principalmente impulsionadas por atividades humanas. É nesse ponto que se destaca a atuação de empresas da base florestal, que incorporam a conservação ambiental como parte da estratégia de negócio, aliando eficiência produtiva a metas e compromissos ousados. A Bracell, por exemplo, tem como um dos seus objetivos da agenda 2030, proteger 230 mil hectares de matas nativas e remover MtCO₂e da atmosfera até 2030.

Essa atuação firme e sustentável com as reservas ambientais amplia corredores ecológicos, apoia pesquisas científicas e ações educacionais e, em muitos casos, fomenta atividades de turismo sustentável, reforçando que cuidar do meio ambiente e da água é cuidar do futuro da geração atual como das que virão.